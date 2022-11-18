İşte domuz etinin haram olduğunu anlatan ayet-i kerimeler!

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Türkiye'de meşrulaştırılıp yaygınlaştırılmaya çalışılan domuz eti satışı, dindar kesimi rahatsız etmeyi sürdürüyor.

Son olarak İsthambul adlı internet sitesinde, Türkiye'nin her yerine gurme domuz eti satışı yapıldığı ortaya çıkmış, haber tepkileri beraberinde getirmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi de Müslüman Türk milletinin değerleri ile bağdaşmayan domuz etini ailece tükettiklerini, Twitter hesabından övücü ifadelerle paylaşmıştı.

İslam dini, domuz etini yüce Kur'an'daki ayetlerle açıkça yasakladı. Öte yandan Efendimiz Hazreti Muhammed de (sav) hadis-i şeriflerinde domuz etinin haram kılındığını anlattı.

Domuz etini yasaklayan ayet-i kerimeler:

Allah sizlere yalnız leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah’tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. (Bakara, 2/173; Nahl, 16/115)

Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen. hayvanlar sizin için haram kılınmıştır. (Mâide, 5/3)

Ey Muhammed, de ki: Bana vahyolunanlar arasında, yiyen bir kişinin yediği herhangi bir şeyin haram olduğuna dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan, yahut domuz eti ki bunlar pistir, yahut doğru yoldan çıkarak, Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanların yenmesi haramdır. (En’âm, 6/145)

Allah kime lânet eder ve gazabına uğratırsa ve kimlerden de maymunlar, domuzlar ve tağûta kullar yaparsa, işte bunlar, makamları en kötü, yolları da en sapık olanlardır. (Mâide, 6/60).

Câbir b. Abdillah’tan, Allah Rasûlünün (sav) Mekke’nin fethi yılında Mekke’de iken şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

Şüphesiz Allah ve Rasûlü şarabın, ölü hayvan etinin, domuzun ve putların alım-satımını haram kılmıştır. (Buhârî, Büyu’, 112; Tecrîd-i Sarih Tercümesi VI / 537, 538)