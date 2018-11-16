İşte dolar ve euroda günün ilk rakamları

Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar 5,35 bandında

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,35 civarında seyrediyor.

Dolar, dün akşam saatlerinde 5,3050'ye kadar gerilemesi sonrasında bugün yeniden 5,35 seviyesine yükseldi.

6,05'e indi

Euro/TL de 6,05 seviyesinde işlem görüyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi yüzde 0.05 artışla 96.97'ye yükselerek hafta başında gördüğü 16 ayın zirvesi olan 97.69'ya yakın seviyede bulunuyor.