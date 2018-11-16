İşte dolar ve euroda günün ilk rakamları
Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,35 civarında seyrederken, Euro/TL de 6,05 seviyesinde işlem görüyor.16 Kasım 2018 Cuma 09:21
Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar 5,35 bandında
Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,35 civarında seyrediyor.
Dolar, dün akşam saatlerinde 5,3050'ye kadar gerilemesi sonrasında bugün yeniden 5,35 seviyesine yükseldi.
6,05'e indi
Euro/TL de 6,05 seviyesinde işlem görüyor.
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi yüzde 0.05 artışla 96.97'ye yükselerek hafta başında gördüğü 16 ayın zirvesi olan 97.69'ya yakın seviyede bulunuyor.
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