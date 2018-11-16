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İşte dolar ve euroda günün ilk rakamları

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,35 civarında seyrederken, Euro/TL de 6,05 seviyesinde işlem görüyor.

16 Kasım 2018 Cuma 09:21
İşte dolar ve euroda günün ilk rakamları

Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar 5,35 bandında

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,35 civarında seyrediyor.

Dolar, dün akşam saatlerinde 5,3050'ye kadar gerilemesi sonrasında bugün yeniden 5,35 seviyesine yükseldi.

6,05'e indi

Euro/TL de 6,05 seviyesinde işlem görüyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi yüzde 0.05 artışla 96.97'ye yükselerek hafta başında gördüğü 16 ayın zirvesi olan 97.69'ya yakın seviyede bulunuyor.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:21
  1. Dolar
  2. euro
  3. döviz kurları

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