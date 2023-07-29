İşte Diyanet Sen’in toplu sözleşmeye ilişkin teklifleri

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen), Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme hazırlıklarını tamamladı. 25 Temmuz’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilen hizmet kolu tekifleri ile ilgili bir açıklama yapan Genel Başkan Yıldız “Kamu sendikalarının Ağustos ayında hükümetle gerçekleştirecekleri 7. Dönem Toplu Sözleşmede geneli ilgilendiren maaş ve ücretlerdeki zam pazarlığının yanında hizmet kollarına dair teklifleri de sunacağını hatırlatarak “1 Ağustos itibariyle 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacak. Bizler de 20 yıldır Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda yetkili sendika olarak hizmet kolu tekliflerimizi hazırladık. Hizmet kollarımızdaki bütün unvanlarda çalışan görevlilerimiz için tekliflerimiz hazır. İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlar, Kur’an Kursu Öğreticileri, Vaizler, Uzmanlar, Şube Müdürleri, Şefler, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri ve Murakıplar, Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarımızdan ayrı ayrı altığımız görüşler doğrultusunda teklif dosyamızı oluşturduk” dedi.

Diyanet-Sen’in 20 yıldır yetkili sendika olarak toplu sözleşme masasında üyelerinin mali, özlük ve sosyal hak ve menfaatlerini savunduğunu belirten Yıldız “Bu dönemde de üyelerimiz adına yeni kazanımlar elde etmek var olan kazanımları daha da artırmak için mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Yıldız hizmet kolu teklifleri arasında öncelikli olanları şöyle sıraladı:

Birinci Dereceye Çıkan Tüm Personelin 3600 Ek Göstergeden Yararlanmasını İstiyoruz

3600 ek göstergeden Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları genel olarak yararlanıyor. Ancak yararlanamayan personelde mevcut. İş barışı açısından aynı kurumda çalışan aynı işi yapan personelin ek göstergelerinin farklı olmasını doğru bulmuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde çalışan v 1. Derece çıkan tüm personelin 3600 ek göstergeden yararlanmasını istedik.

7433 Sayılı Kanun’dan yararlanarak sözleşmeli ve vekil personelin kadroya geçirilmesini istedik

7433 Sayılı Kanun’da yer alan “28.11.2022” tarihi nedeniyle kadroya geçemeyen Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan sözleşmeli statüde olan ve vekil olan personelin kadroya geçirilmesini istedik.

Vaizlerin Ek Ödeme Oranlarına 100 Puan İlave Yapılmasını İstedik

Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi ve Vaizlerin, yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 100 puan ilave yapılmasını istedik.

Diyanet Akademisinde bulunan aday Din Görevlilerinin harçlıklarının artırılmasını istedik

Diyanet Akademisinde bulunan aday din görevlileri akademide eğitim alacakları süre içerisinde maalesef çok az bir harçlıkla bu dönemi tamamlamak durumundalar. Bu mağduriyetin giderilerek ödenecek harçlıkların, 633 sayılı Kanun’un 10/A maddesinin 3 fıkrasında yer alan gösterge rakamlarına 5.000 puan ilave edilerek ödenmesini istiyoruz

Aile birliği öncelikli talebimiz

Diyanet İşleri Başkanlığında 633 sayılı Kanun’un 10/A maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin eşinin özel sektörde çalışması hali dahil olmak üzere Aile birliği mazereti sebebiyle atanma talebinin karşılanmasını istedik

“Baş” ve “Uzman” unvanlı kadrolarda görev yapanların din hizmetleri tazminatlarının yükseltilmesini istedik

Başvaiz, Başimam-Hatip ve Kur’an Kursu Başöğreticisi olarak görev yapanlar ile Uzman Vaiz, Uzman İmam-Hatip, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Baş Müezzin Kayyımların dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminat oranlarının artırılmasını istedik.

Ramazan İkramiyesi İstiyoruz

Ramazan ayı biliyorsunuz din görevlilerinin en yoğun çalıştığı aydır. Mukabeleden, teravihe gerçekten din görevlilerimizin mesai kayramı gözetmeksizin gece gündüz çalıştıkları bir aydır. Dolayısıyla Ramazan ayını bu kadar yoğun bir çalışma temposu ile geçiren din görevlilerimize Ramazan Bayramı’nda bir maaş ikramiye verilmesini istiyoruz.

Din Görevlilerinin Hafta Tatilinin 2 Gün Olmasını İstiyoruz

Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların haftalık tatillerinin din hizmetleri sınıfında bulunan Vaiz ve Kur’an Kursu Öğreticileri gibi iki gün olarak düzenlenmesini istiyoruz. Pratikte bu mümkün olmadığı için iki gün izin kullanamayanların ilave ücret almasını istiyoruz.

Murakıplara da dini ulusal ve genel tatil günlerinde fazla çalışma ücreti istedik

İmam Hatip, müezzin kayyım ve vaizlere dini ulusal ve genel tatil günlerinde ödenen fazla fazla çalışma ücretinden Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan murakıplarında yararlanmasını istedik. Ayrıca statülerinin de yeniden değerlendirilmesini istedik.

Mahrumiyet yerlerinde çalışan cami görevlilerine özel hizmeti tazminatı ödenmesini istiyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde il, ilçe ve belde merkezleri dışında D grubu cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların özel hizmet tazminatlarına 30, E grubu cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların özel hizmet tazminatlarına 35 puan ilave edilmesini istiyoruz. Bir çok imkandan yoksun bir şekilde görev yapan personele bu şekilde mahrumiyet için özel tazminat ödenmesini istiyoruz.

Kur’an Kursu Öğreticilerinin Öğretmen Haklarından Faydalanmasını İstiyoruz

Kur’an Kursu Öğreticileri yaptıkları görev itibariyle öğretmenlerle aynı görevi yapmaktadır. Ancak onların yararlandığı bir çok haktan mahrum durumdadırlar. Toplu taşımada indirimden, müze kart gibi bir çok haktan Kuran Kursu Öğreticilerimiz yararlanamamaktadır. O nedenle Kuran kursu kadrolarının öğretmen kadrosu yapılmasını ve ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan faydalanmalarını istiyoruz.

Kur’an Kurslarının ve Camilerin Giderlerinin Genel Bütçeden karşılanmasını İstiyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an Kurslarının ısıtma, soğutma ve aydınlatma giderlerinin genel bütçeden karşılanmasını istiyoruz. Bunlarında Milli Eğitim okullarında olduğu gibi bu ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyoruz.

Camilerin hali hazırda aydınlatma giderleri genel bütçeden karşılanıyor ancak ısıtma ve soğutma giderleri karşılanmıyor. Bazı cami ve mecsitlerin bu nedenle elektrikleri kesiliyor. Vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için bu tür giderlerin genel bütçeden karşılanmasını istiyoruz.

Lojmanların Tamamının Diyanet İşleri Başkanlığına Tahsis Edilmesini İstiyoruz

Mülkiyeti Milli Emlak, Hazine, Türkiye Diyanet Vakfı, Köy Tüzel Kişiliği ve Belediyelere ait olan camilere/mescitlere ait lojmanların tamamının Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesini istiyoruz.

Din Görevlilerinin mesaisi sabah namazı öncesi başlıyor ve yatsı namazı ile bitiyor. Evleri ile işyerleri olan caminin yakın mekanlarda olması çok önemli. Dolayısıyla bu sorunun en güzel çözümü cami lojmanlarının olmasıdır. Hele ki ev kiralarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda cami lojmanı hem mekânsal hem de maddi açıdan büyük bir ihtiyaçtır. Cami yapılırken lojmanının da yapılması bu sorunu büyük ölçüde çözmektedir. Lojmanı olmayan camilerin de bir an önce lojmana kavuşturulması, cami görevlilerinin görevlerini daha verimli bir şekilde yapabilmeleri için şarttır. Bu bağlamda mülkiyeti kamu tüzel kişiliğine ait olan lojmanlarında Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesini istiyoruz.

Vekillerin Haklarında İyileştirme İstiyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil olarak görev yapan personelin kadroya geçmesi halinde vekillikte geçen sürelerin de kadro-dereceden kazanılmış hak aylıklarından sayılmasını yıllık izin ve mazeret izinlerinin kadrolu personel gibi uygulanmasını istiyoruz.

Fahrilerin Kadroya Alınmasını ve Sosyal Güvenlik Primlerinin Yatırılmasını İstiyoruz

Kur’an Kursu Öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında kadrolarında ek ders ücreti karşılığı (fahri) veya vekil görev yapanlar, kadrolu statüye alınmasını istiyoruz. Kadrolularla aynı görevi yapan ve bütün yeterliliklere haiz bu görevlilerimizin kadroya alınmasını ve sosyal güvenlik primlerinin eksiksiz yatırılmasını istiyoruz.

Vakıf Uzmanlığı Sınavına Katılım Hakkı Verilmesini İstiyoruz

Vakıflar Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışanlara, Vakıflar Yönetmeliğinin 158 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartlar aranmaksızın, Genel Müdürlük tarafından 5 yıl içinde iki defa yapılacak kurum içi özel vakıf uzmanlığı sınavına katılma hakkı verilmesini istiyoruz.

Diğer konu başlıkları

Şube Müdürleri

Ek göstergenin 4200 olmasını istiyoruz.

VHKİ

VHKİ’lerin müktesebi İmam Hatip ve Müezzin olduğundan dolayı din hizmetleri sınıfının yaralandıkları haklardan yararlandırılmalarını istiyoruz

Din hizmetleri uzmanları

Din hizmetleri uzmanları, eğitim uzmanları, vaiz, murakıp ve şube müdürleri eş değer kadro olarak yeniden düzenlenmesini istiyoruz

Yardımcı Hizmetler

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin genel idari hizmet sınıfına geçirilmesini istiyoruz.

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