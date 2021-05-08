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Gündem İşte detaylar! AK Parti'nin yeni anayasa teklifi belli oldu
Gündem

İşte detaylar! AK Parti'nin yeni anayasa teklifi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği doğrultusunda oluşturulan kurulun hazırladığı anayasa taslağının detayları belli oldu. Taslağa göre, anayasanın ilk 4 maddesi korunuyor ve TBMM'nin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 08:33:00 -
İşte detaylar! AK Parti'nin yeni anayasa teklifi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından oluşturulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Anayasa Hukukçusu Prof. Yavuz Atar başkanlığındaki Anayasa Bilim Kurulu’nun çalışmalarını tamamladığı yeni anayasa teklifinin detaylarına ulaşıldı.

Kurul’un bayramın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı yaklaşık 120 maddelik taslağa göre, anayasanın ilk 4 maddesi korunuyor. Yeni anayasa ile Meclis’in güçlendirilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgiler göre, anayasada yer alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gibi kurumların çıkarılması öngörülüyor. Bunun yerine söz konusu kurumlarla ilgili kanuni düzenleme yapılacak.

AYM güçlendirilecek

Teklife göre Anayasa Mahkemesi (AYM) ise korunuyor. Yeni anayasayla, AYM’nin yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Teklife göre, yeni birimler oluşturulacak, bireysel başvuruların kapsamı genişletilecek. Kaynaklar, teklifteki AYM düzenlemesine ilişkin, “Taslakta AYM’nin zayıflatılması ya da Yüksek Mahkeme olmaktan çıkarılması gibi bir düzenleme yok. Bireysel başvurunun anayasadaki düzenlemesi daha da net bir hale getirilecek” ifadelerini kullandı.

Başkan yardımcısı kararını Erdoğan verecek

Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıkladığı 100 maddelik anayasa teklifinde, Başkan ile 2 yardımcısının seçilmesi öngörülüyordu. Kaynaklar, bununla ilgili ise “2 başkan yardımcısı olmaz, ancak bir başkan yardımcısı olabilir. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek” ifadesini kullandılar.

Kaynak: Yeni şafak

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