İşte Cumhuriyet işte ahlaksızlık! Süleyman Demirel'in yaptırdığı yat üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar..

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CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi bugünkü manşet haberinde ahlak dışı bir yanıltma ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Gazete, Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde yaptırılan yatı, Erdoğan'ın icraati gibi göstererek, "Saray'ın yatı Boğaz'a indi" manşetini attı.

Yakamoz adlı yatın yapımına, 1 Mayıs 2000'de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından başlanmıştı. Demirel yatın yapımına başlarken başdanışmanı da bir dönem Cumhuriyet'in başyazarı olan Cüneyt Arcayürek'ti.

Arcayürek susmuştu!

Yahya Murat Demirel'in Egebank'ı batırdığı, diğer kartel medyasının patronlarının bankalardan 50 milyar dolar hortumladıkları dönemde, Süleyman Demirel bu yatı sipariş etmiş, başdanışmanı Cüneyt Arcayürek de dönemin ekonomik şartları içinde Demirel'e hiçbir itirazda bulunmayarak susmuştu. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü haberinde kullandığı gerçek dışı ifadelerine karşın, yat yaklaşık 30 milyon dolara mâl edilmişti. 50 metrelik yatın yapımı ise 8 yılda tamamlanabilmişti.