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İşte Cocu'nun Ali Koç'a sunduğu transfer listesi!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, savunmaya takviye istiyor.

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:54
İşte Cocu'nun Ali Koç'a sunduğu transfer listesi!

4-3-3 sistemine geçiş yapan Hollandalı teknik adam takımın daha ofansif oynamasını planlıyor.

Orta sahada tek ön liberoya dönecek olan Hollandalı hoca bu bölgede Josef'i oynatacak.

Orta alanın solunda ise Eljif Elmas-Mehmet Ekici ikilisinden birini tercih edecek.

Sağ tarafta da Giuliano forma giyecek. Doğal olarak bu orta sahanın açık vermesi yüksek ihtimal. Bu nedenle Cocu, savunma yapısını değiştirmek gerektiğini düşünüyor.

Skrtel-Neustadter ikilisinin ağır kalacağını tespit eden deneyimli hoca atletik bir stopere ihtiyaç duyuyor.

Bununla ilgili de Comolli ve yönetime rapor sunan Cocu, stoper transferin çok önemli olduğunu ifade etti.

Ancak forvet transferi Fenerbahçe'nin önceliği olmaya devam ediyor.

El tarak kemiği kırılan Soldado'nun 7-8 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişeceği ifade edilirken şu an İşte Cocu'nun Ali Koç'a sunduğu transfer listesi!dışında takımda forvet bulunmuyor. Bu nedenle sarı-lacivertliler golcü transferini noktaladıktan sonra stoper takviyesi yapacak.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 21:54
  1. Fenerbahçe
  2. Cocu
  3. Ali Koç

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