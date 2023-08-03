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Siyaset İşte "CHP'nin vatandaşa hizmet aşkı": Yürütemediği araçlarla en pahalı ulaşımı sunmak
Siyaset

İşte "CHP'nin vatandaşa hizmet aşkı": Yürütemediği araçlarla en pahalı ulaşımı sunmak

Yeniakit Publisher
2023-08-03 09:13:00 -
İşte "CHP'nin vatandaşa hizmet aşkı": Yürütemediği araçlarla en pahalı ulaşımı sunmak

Türkiye'nin 30 büyükşehiri arasında en pahalı ulaşımı, hizmet değil slogan siyaseti üretmekten başka bir şey bilmeyen şovmen başkanların yönettiği CHP'li belediyeler sunuyor. Rekor ise Ankara'da.

Seçimden önce asgari ücretliye 52 tane tam bilet vereceğini belirten, "Biz zam yapmayacağız gerekirse ulaşım esnafına destek vereceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların ücretsiz aktarma hakkını elinden almıştı.

Bununla da yetinemeyen Yavaş, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın toplu ulaşım araçlarına ve en işlek yerlerine astırdığı afişlerle Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EGO'nun 300 milyon TL zarar ettiğini öne sürerek toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapıldığını açıkladı.

Ankara'da tam bilet 15 lira, indirimli ise 7,50 lira ücret ödüyor.

İzmir'de 8,78 lira olan tam biniş, 13 liraya yükseldi.

Seçimden önce "İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu da vaatlerini tutmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da ulaşımın 9,90 TL'den 15,50 TL'ye yükselmesine karar verildi.

5 milyarlık bütçesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarına 5,75 TL'den ulaşım hizmeti sağlıyor.

3 milyar bütçesi bulunan Trabzon ve 4 milyar bütçesi bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyeleri ise ulaşım hizmetini 6,90 TL'den veriyor..

6 Şubat depreminden etkilenen ve büyük yara alan Kahramanmaraş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyeleri de söz konusu CHP'li belediyelerin verdiği ulaşım hizmetinin yarısından da az bir ücrete ulaşım hizmetini vatandaşlarına veriyor.

İşte AK Parti'li Büyükşehir Belediyeleri'nin ulaşım ücretleri:

Trabzon: 6,90 (tam bilet) – 3,50 (indirimli)

Sakarya: 6,90 – 3,45

K.Maraş: 7,00 – 4,00

Ş.Urfa: 7,50 – 4,00

Malatya: 7,50 – 4,50

Erzurum: 8,00 – 5,00

Kocaeli: 8,00 – 5,50

Konya: 8,50 – 4,00

Ordu: 9,00 – 5,50

Gaziantep: 9,80 – 5,00

İşte CHP'li Büyükşehir Belediyeleri'nin ulaşım ücretleri:

Ankara: 15,00 (tam bilet) – 7,50 (indirimli)

Adana: 15,00 – 7,00

İzmir: 13,00 – 5,14

Muğla: 12,20 – 7,60

Eskişehir: 12,00 – 6,00

Tekirdağ: 12,00 – 8,50

Aydın: 10,00 – 7,50

İstanbul: 9,90 – 4,83

Antalya: 9,60 – 4,00

Hatay: 9,00 – 6,03

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Ali yılmaz

Akit ...Bursa belediyesi de zam yaptı onu niye yazmıyon?

GÖKHAN

BURSA BŞB AKPARTİ bilet fiyatları tam 12 , öğrenci 6 tl
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