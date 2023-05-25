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Sosyal Medya İşte CHP'lilerin kutsala saygısı! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!
Sosyal Medya

İşte CHP'lilerin kutsala saygısı! Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz!

Yeniakit Publisher
2023-05-25 18:11:00 - 2023-05-25 18:25:56

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Canan Kaftancıoğlu'nun bir mescide ayakkabılarıyla girerek büyük saygısızlığa imza attıkları anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu. Paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları CHP'lilerin kutsala saygısızlıklarını hatırlattı.

CHP'li Kaftancıoğlu ile Kemal Kılılıçdaroğlu, seccade üzerinde ayakkabılarıyla çektirdikleri fotoğraflarla gündeme gelmiş, Kılıçdaroğlu Saadetli dostlarını "Göremediğim için çok üzgünüm" sözleri ile kandırmıştı.

Aynı saygısızlığın defalarca yapıldığı ortaya çıkarken bugün sosyal medyada CHP'lilerin Kocaeli'de bir mescide ayakkabılarıyla girdikleri görüntüler yine gündem oldu.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Canan Kaftancıoğlu ve beraberindekilerin mescide ayakkabılarıyla girdikleri video, CHP zihniyetinin kutsala bakış açısını gözler önüne serdi.

Videoda CHP'li İzmit Belediye Başkanı'nın, mescidi mutfak ya da çay ocağına çevirme talebini Kaftancıoğlu'na ilettiği anlar yer alıyor.
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