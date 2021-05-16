İşte CHP belediyeciliği! Yandaşlar hortum bağlamış

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın çeşitli faturalar kestirerek halkın milyonlarca lirasını Bolu’da faaliyet yürüten basın organlarına peşkeş çektiği iddia edildi.

Belediyenin yandaş gazeteci ısrarı

Belediyenin bütçesinin kamu yararına kullanılması gerekirken çeşitli faturalarla yandaş kişilere aktarılmaya devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yandaş gazeteci aşkının Bolu halkına 2020 yılında yaklaşık 600 bin liraya mal olduğu tespit edildi. Bu noktada bir durumu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Belediye harcamalarında ajans abonelik ücretleri bütün belidiyelerde olan rutin bir uygulama ancak yerel basında özellikle CHP'li belediyeye yakın isimlerin kuruluşlarına para aktarıldığı iddia ediliyor.

Bolu Belediyesi’nin kentte faaliyet yürüten yayın organlarına aktardığı paranın miktarı ise şöyle:

Kurum-içerik-fatura

Kardelen günlük haftalık cilt 36x70 2.520,00

Çığrılı Medya Grup abonelik 1.232,00

Mert gözü açık yan yol kavşak tanıtım orj 8.000,00

Gülen işletmecilik yıllık 20 adet abonelik 6.160,00

Bolu takip yıllık 20 adet abonelik 6.160,00

Bolu takip aşevi web sitesi reklam 3.000,00

Bolu takip cenaze hizmetleri web sitesi r 3.000,00

Bolu gazeteciler cemiyeti yeni yıl ilanı 5.000,00

Köroğlu otelcilik yemek 12.754,63

Bolu havadis yılbaşı ilanı 1.000,00

Bolu takip aşevi web sitesi reklam 3.000,00

Bolu takip cenaze hizmetleri web sitesi r 3.000,00

İHA abonelik 1.500,00

İHA abonelik 1.600,00

Erbey reklamcılık aşevi ve mezarlık hiz 6.000,00

Köroğlu tv tek tuşla bolu tanıtım filmi 5.000,00

Köroğlu tv köroğlu tv 5.000,00

Bolu takip hasta bakım ev hiz web sitesi reklam 6.000,00

Bolu takip hasta bakım ev hiz web sitesi reklam 6.000,00

Gülen işletmecilik hasta bakımı web sitesi şubat 3.000,00

Gülen işletmecilik Sosyal medya şubat reklam 3.000,00

Koray ılmazdemir ks photop drone çekimi 4.000,00

Bolu gazeteciler cemiyeti bahar geileri ilanı 3.000,00

Köroğlu tv tek tuşla bolu tanıtım filmi mart 5.000,00

Köroğlu gazetesi biz varız web sitesi mart 6.000,00

Bolu takip biz varız web sitesi reklam bedeli 1 GÜN 6.000,00

Bolu takip biz varız web sitesi reklam bedeli 1 GÜN 6.000,00

KÖROĞLU TV TEK TUŞLA NİSAN 5.000,00

Köroğlu gazetesi BİZ VARIZ NİSAN 6.000,00

Bolu gazeteciler cemiyeti İLAN BEDELİ 12.000,00

KS PHOTOGRAPHY drone çekimi 4000+4.000,00

KS FOTOĞR drone çekimi 4000+4.000,00

İHLAS GAZETECİ BOLU BELEDİYESİ DERGİSİ 3000X2 6.000,00

KÖROĞLU TV TEK TUŞLA MAYIS 5.000,00

Köroğlu gazetesi 19 MAYIS web sitesi reklam 3.000,00

Emlak vergi duyurusu mayıs 3.000,00

Bolu takip bolu belediyesi dergi tasarım bedeli 20.000,00

Bolu takip TÜRKİYENİN EN GÜZEL ŞEHRİ İÇİN ÇALIŞIYORUM WEB S. REKLAM 1 GÜN 6.000,00

BOLU GÜNDEM hasta bakım ev hiz web sitesi reklam 6.000,00

BOLU GÜNDEM YARDIM KAM. VE 23 NİSAN REKLAMI 6.000,00

BOLU GÜNDEM Emlak vergi duyurusu 6.000,00

GÜNDEM hasta bakım ev hiz web sitesi reklam 6.000,00

GUNDEM AŞEVE VE MEZ. HİZ 3.000,00

OLAY GÜNDEM ABONELİK 20X308 6.160,00

Erbey reklamcılık hasta bakımı web sitesi şubat 6.000,00

Erbey reklamcılık Emlak vergi ilanı 6.000,00

Köroğlu gazetesi aşevi sitesi 3.000,00

Cenaze hiz reklam 3.000,00

Erbey reklamcılık hasta bakım ev hiz web sitesi reklam 6.000,00

GÜNDEM ilah türkiyenin en güzel şehri için çalışıyoruz 6.000,00

Erbey reklamcılık ilan Türkiyenin en güzel şehri için çalışıyoruz 6.000,00

Köroğlu tv tek tuşla haziran 5.000,00

Köroğlu gazetesi türkiyenin en güzel şehri için çalışıyorum rek. 6.000,00

KS photpgrap dorne 4.200,00

Bolu takip Türkiyenin en güzel şehri web reklam 1 gün 6.000,00

Köroğlu gazetesi Türkiyenin en gü.. Temmuz 6.000,00

Köroğlu tv tek tuşla..temmuz 5.000,00

Erbey reklamcılık ilan türkiyenin en güzel şehri için açlışıyoruz 6.000,00

KS FOTOĞR drone çekimi 4000 +4.200,00

Spor 14 gazetesi reklam bedeli 1.500,00

iha abonelik temmuz 1.600,00

iha abonelik haz 1.600,00

iha abonelik may 1.600,00

iha abonelik nis 1.600,00

iha abonelik mart 1.600,00

iha abonelik şubat 1.600,00

iha abonelik ocak 1.600,00

GÜNDEM türkiyenin en güzel şehir için çalışıyoruz ilan bedeli 6.000,00

Teleskop yazılım teknolojileri Ankara internet takip hiz yazılımı 8.250,00

demirören haber ajansı abonelik bedeli 1.600,00

demirören haber ajansı abonelik bedeli 1.600,00

demirören haber ajansı abonelik bedeli 1.600,00

demirören haber ajansı abonelik bedeli 1.600,00

bolu takip türkiyenin en güzel şehiri.. 1 gün 6.000,00

bolu objektif reklam bedeli 1.500,00

köroğlu tv tek tuş..ağusto 5.000,00

köroğlu gazetesi türkiyenin…ağustos 3.000,00

30 ağustos zafer web reklam 3.000,00

GÜNDEM dergi ilan bedeli 10.000,00

GÜNDEM ilan dünyanın en güzel şehri için çalışıyoruz 6.000,00

OLAY GÜNDEM ilan bedeli türkiyen,n en güzel şehri için 3.000,00

demirören haber ajansı abonelik bedeli 1.600,00

iha abonelik 8. ay 1.600,00

alto medya iletiim hiz limete şti ist tv reklam bedeli 12.500,00

bolu gazeteciler cemiyeti kurban bayramı ilanı 8.000,00

sirius reklam tele1 30 ağustos zafer bayramı kutlam mesajı 750,00

cem tv 30 ağustos zafer bayramı kutlam mesajı 300,00

bolu havadis 10 aylık abone 1.000,00

bolu havadis 20 adet 2020 200 tl 4.000,00

demirören haber haber oabonelik beledli 1.500,00

demirören haber haber oabonelik beledli 1.500,00

geredemiz ilan ve reklam ücreti 700,00

demirören haber abonelik 1.600,00

gülen işletmecilik köroğlu gazetesi ne varsa iyilikte var web siesi eylül ayı reklam bedeli 6.000,00

anka haber ajans ve medya hiz a.şi anakra ağustos eyül abonelik 2.333,00

doğan haber ajansı abonelik 1.600,00

köroğlu tv tek tuşla bolu tanıtım filmi eylülayı yayın edeli 5.000,00

bolu gündem ilan ne varsa iyilikte var 6.000,00

iha haber ajansı 9.ay abonelik 1.600,00

drone video çekimi video drone çekii 4.200,00

eda erdoğan atalay ne varsa iyiilkte var web sitesi 1 GÜNLÜK 6.000,00

MÜMİN SEFA GÜNAY( SPOR GAZETESİ) BOLU SPOR GAZETESİ EKİM TEBRİK İLANI 11.000,00

GAZETECİLER CEMİYETİ CUMHURİYET BAYRAMI 10.000,00

MEZİYET radyo tel.yayın bolu tek tuşla bolu tanıtım filmi ekim ayı yayın edeli 5.000,00

gülen işletmecilik köroğlu biz varız web sitesi ekim reklam?

biz cumhuriyetiz web sitesi ekim reklam?

Demirören haber abonelik 1.600,00

anka haber ajans ve medya hiz.

a.şi anakra görüntülü ve yazılı hizmet ekim 2.000,00

Demir televizyon radyo işl san 29 ekim reklam b 2.000,00

ajans ulusoy imail uluso bilboarda tasarım animasyon 3.000,00

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kardelen matbo günlük haftalık gazeteler cilt bedeli 36 adetx80 2.880,00

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