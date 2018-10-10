İşte Cemal Kaşıkçı olayında Suudi timinin konsolosluk trafiği!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı’na inen 2 Suudi jetindeki 9 şahsın konsolosluk ve havalimanı hattındaki karanlık güzergahı dakika dakika kameralara takıldı.

Görüntülerde Atatürk Havalimanı’na inen 9 Suudi kontrol noktasından geçip araçlarla önce otele ardından da konsolosluk binasına gidiyor. Ardından şüpheli Suudi timi aynı günün akşamı yine havalimanından jetlerle havalanıyor. İşte meçhul 9 Suudi şahsın Kaşıkçı’nın kaybolduğu 2 Ekim günü 17 saat 28 dakikalık İstanbul turu…

Kapalıçarşı’dan bavul aldılar

Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün özel iki jetle İstanbul’a gelen meçhul 9 Suudi’nin aynı gün Kapalıçarşı’dan bavul aldıkları tespit edildi. Yapılan incelemede Suudilerin dönüşte aldıkları bavulların yanlarında olmadığı belirlendi.

Polis mezar arıyor

Şüphelilerin geçtiği güzergahlarda inceleme yapan polis yeni kazılmış mezar aramak için özel bir ekip kurdu. Tüm ihtimalleri değerlendiren polis uzman ekiplerle Kaşıkçı’nın öldürülüp gömülmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

150 kamera inceleniyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak 150 kameranın incelendiği belirtildi. İncelenen kameralardaki binlerce dakikalık görüntüdeki şüpheli durumlar tek tek tespit ediliyor.

3.28: 9 şüpheli apronda

Suudi Arabistanlı 9 şüpheli şahıs 2 Ekim 2018 günü özel jetle saat 03.28’de Atatürk Havalimanı’na iniş yapıyor.

03.37: Pasaport kontrolü

Şahıslar uçaktan indikten sonra saat 03.37’de Havalimanı E kapısından giriş yapıp pasaport kontrollerinden geçiyor.

05.05: Otele gidiyorlar

Şüpheli şahıslar havalimanından konsolosluğa ait araçlarla ayrıldıktan sonra 05.05’te Levent’teki Mövenpick Otel’e giriş yapıyor.

13.14: Konsolosluğa girme anı

Saat 13.14'te gazeteci Cemil Kaşıkçı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giriş yapıyor. O saatten sonra da bir daha haber alınamıyor.

09.40: 3 grupta çıkıyorlar

Mövenpick Otel’e sabaha karşı giren 9 şahıs sabah saat 09.40 ve 09.55 ve 10.50’de otelden ayrı ayrı gruplar halinde çıkış yapıyor.

12.14: Konsolosluk hareketli

Saat 12.14’te Başkonsolosluk önünde araç hareketliliği başlıyor. Art arda gelen konsolosluk araçları binaya giriş yapıyor.

15.08: CC 2248-CC1865 çıkıyor

Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişinden sonra saat 15.08’de 34 CC 2248 ve 34 CC 1865 plakalı konsolosluk araçları hızlı bir şekilde çıkış yapıyor.

15.11: Esrarengiz Vito geliyor

Saat 15.11’de 34 CC 1865 plakalı Mercedes Vito marka araç konsolosluğa yanaşıyor. Kısa bir hareketliliğin ardından araç kapalı garaja giriş yapıyor.

17.33: Nişanlısı kapıda

Saat 17.33’te Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice A. geliyor. Çünkü Kaşıkçı “Çıkmazsam Türk Arap Medya Derneği’ne haber ver”demişti.

19.57: Otelden ayrıldılar

Saat 19.57 ve 20.11 saatleri arasında şahıslar, daha önceki gibi yine 3 grup halinde otelden ayrılarak konsolosluk araçlarına biniyor.

21.00: 2 özel jetle gidiyorlar

Şahıslardan 6’sı saat 17.40’ta Atatürk Havalimanı E kapısından çıkış yapıp özel jete biniyor. Son grup ise saat 21.00’de diğer özel jete binip gidiyor.

(Akşam)