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İşte Cemal Kaşıkçı gerçeği! Polis hemen harekete geçti

Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi bir iş adamına ait olduğu öne sürülen Yalova’daki villalarda arama yapıldı. İnceleme yapılan adreslerin sahibi ile infaz timinden bir kişinin cinayet günü telefon ile görüştüğü ortaya çıktı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:15
İşte Cemal Kaşıkçı gerçeği! Polis hemen harekete geçti

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekimde öldürülen, ancak cesedine henüz ulaşılamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili yeni bir çalışma başlatıldı. Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışmaları sürerken, inceleme yapılan villaların sahibi ile infaz timinden bir kişinin cinayet günü telefonla görüştüğü ileri sürüldü.

Lüks villalarda arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Kaşıkçı'nın cesedini arama çalışması başlattı. İstanbul’da, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda boşanma işlemleri için gittiği sırada öldürülen Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu sırrını korurken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Olay Yeri İncelenme Şube Müdürlüğü’nce Yalova’daki Termal, Samanlı Köyü’nde lüks yapılarda arama başlattı. Ceset arama köpeklerinin de kullanıldığı incelemelerde yüksek çözünürlüklü kameraların yerleştirildiği ve insansız hava aracı (drone) ile de görüntüler alındığı kaydedildi. Bu görüntülerle toprak bütünlüğünün incelendiği ve sonradan kazı yapılıp yapılmadığının incelendiği ifade ediliyor.

Dikkat çeken detay! İnfaz timiyle görüşüldü

Suudi bir iş adamına ait olduğu öne sürülen Yalova’daki villalarda kadavra köpeği de kullanılarak arama yapıldığı, inceleme yapılan adreslerin sahibi ile infaz timinden bir kişinin cinayet günü telefon ile görüştüğü ortaya çıktı. Edinilen bilgileyere göre Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin konsolosluğunda öldürülmesi için Türkiye’ye gelen 15 kişilik infaz timinden bir kişi, cinayetin işlendiği 2 Ekim’de adı açıklanmayan Suudi Arabistan uyruklu iş adamını telefonla aradı.

Yalova, Termal’deki villanın sahibi olan iş adamıyla yapılan görüşme hakkında bilgi edinilemedi. Ancak Suudi iş adamının o tarihte yurt dışında olduğu öğrenilirken, Türkiye’ye kısa süreli ziyaretlerde bulunan söz konusu iş adamının son 2 aydır Türkiye’ye gelmediği ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:15
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  5. Cemal Kaşıkçı
  6. Suudi Arabistan

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