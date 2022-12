İşte C vitaminin cilde faydaları

C vitamini birçok besin ve besin takviyesinde bulunan bir antioksidandır. Hücre içinde enzimlerin çalışması için gerekli olan vitamin C hem sinir sisteminde nörotransmitter üretimi, hem immün sistem işlevleri, hem de cildin kendini yenilemesinde önemli rol oynar. Doç.Dr.İbrahim Aşkar konu hakkında bilgiler verdi.

pembenar'ın haberine göre; ciltteki sivilce izleri ve güneş lekelerinin tedavisinde yardımcı olur. Vitamin C cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Ayrıca kan dolaşımını da hızlandırır. Suda çözünen bir yapısı olan vitamin C vücutta vitamin D gibi depolanmaz. Günlük düzenli alım gerektiren vitamin C, az miktarda vücutta bulunur ve fazlası böbreklerden atılır.

Besin takviyelerinde bulunan sodyum askorbat ve kalsiyum askorbat sindirim sisteminde askorbik asite dönüşüp, değişen pH değerlerine göre moleküler yapısı değişebilir. Oksitlenmiş formu olan dihidroaskorbik asit indirgenerek, askorbik asit elde edilir. Ciltte kollajen sentezi, yara iyileşmesi, cilt gençleştirme gibi fonksiyonlara yardımcı olur.

Aşkar, ''Vitamin C deri, kan damarları, kemik, kıkırdak, diş eti, dişlerin kollajen sentezine yardımcı olarak, bu sistemlerin hepsinde önemli rol oynar. Vitamin C ayrıca enerji metabolizmasında enerjinin açığa çıkmasına yardımcı olur ki, yorgunluk ve bitkinliği azaltır. Vitamin C demir emiliminde rol alır. Vitamin C, kendisi gibi antioksidan olan vitamin E’nin oksitlenmiş formunun indirgenmesine önemli rol oynar. Vitamin C bazı ilaçların vücutta etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur. Yüksek tansiyon durumunda da vitamin C yine kan basıncını dengelemede önemlidir.Günlük tavsiye edilen miktar 200 mg olup, maksimum günlük doz 2000 mg olarak belirtilir.Sigara içenler ve griple mücadelede vitamin C almalıdır.'' dedi.

Doç. Dr. Aşkar, ''Cilde ağızdan besinlerle vitamin C takviyesi yapıldığı gibi, lokal olarak cilde sürülen vitamin C ile de destek yapılabilir. Geleneksel olarak yüksek sıcaklıkta uzun süre pişirilen besinlerde vitamin C olmasından bahsetmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle besinler çiğ tüketilmelidir. Vitamin C eksikliğinde skorbüt (iskorbüt) hastalığı oluşur. Çocuklara 80-100 mg erişkinlere 70-75 mg vitamin C önerilir. Vitamin C aşağıdaki besinlerde yer alır;Portakal, mandalina, limon, turunç, kavun, greyfurt, karnabahar, brokoli, çilek, maydanoz, biber çeşitleri, turp, limon, ananas, karalahana, lahana, taze fasülye, bezelye, soğan, kuşburnu, rezene, yaban mersini, papaya, kivi ve ıspanak gibi. Vitamin C’nin en yüksek olduğu besinler sırasıyla kırmızı biber, yeşil biber, kivi, v.b. dir. Ayrıca besin takviyelerinde de vitamin C bulunur." diye ifade etti.