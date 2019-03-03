İşte Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımdan turizme, kentleşme ve çevreden kültür sanat ve spora kadar her alanda yeni dönemde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan proje lansman toplantısına Bursa milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, muhtarlar, Cumhur ittifakı çatısı altında birleşen AK Parti ve MHP il başkan ve yöneticileri, AK Parti geçmiş dönem milletvekilleri, akademik ve meslek odaları, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda işadamı katıldı. Görsel bir şölen şeklinde hazırlanan toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sözlerine bugüne kadar Bursa için hizmet üreten herkese teşekkür ederek başladı.

Huzur veren şehir

Bursa’nın düş kuranların hedeflere ulaştığı, yaşayanların huzur bulduğu ve yaşayanlarına huzur veren bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, sorunların tespiti için günlerce aylarca çalıştıklarını ve bizzat sahada tespitler yaptıklarını vurguladı. Vatandaşla, akademik odalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla toplumun kanaat önderleriyle, basınla her konuyu görüştüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bir şehir tasavvuru oluşturduk. Çünkü biliyoruz ki Bursa bir cihan imparatorluğunun kurulduğu bir şehir.Bursa şehirlerden bir şehir değil, çok özellikli bir şehir. Bursa’nın geçirdiği süreçleri, geldiği noktayı, bugüne kadar sağladığı başarılı inceledik ve bir yol haritası belirledik. Konularımızı altı başlıkta, Ulaşım trafik, Kentleşme ve çevre, Turizm, Yerel ekonomik hayat, Sosyal hayat ve eğitim, Kültür sanat ve spor olarak belirledik” dedi.

Araçlar tek tek sayıldı

Dünyanın tüm gelişmiş şehirlerinin en önemli ve çözümü için en fazla para harcanan sorununun trafik ve ulaşım olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bu gerçekten hareketle yatırımlarda aslan payını ulaşıma ayıracaklarını vurguladı. Bursa’nın 2035 yılını hedef alan ulaşım master planını hazırladıklarını ve 2 yıl sonra Bursa’da ulaşımın sorun olarak gündeme gelmeyeceğini hedef aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, tek tek araç sayımları yapılarak hazırlanan planın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de oy birliği ile geçtiğini hatırlattı. Mevcut raylı sistem hatları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, 17.8 kilometrelik 20 istasyonlu Emek Arabayatağı hattında günlük 104 bin ve 30.9 kilometrelik 32 istasyonlu Kestel Üniversite hattında da günlük 180 bin olmak üzere günlük toplam 284 bin yolcu taşıdıklarını belirtti.

Bursa demir ağlarla örülüyor

Hem mevcut hattı daha rantabl hale getirecek sinyalizasyon optimizasyonu çalışması hem de yeni yapılacak hatlarla ilgili bilgi veren Başkan Aktaş, sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarının başladığını ve bu çalışma tamamlandığında 3,75 dakika olan sefer sıklığının 2 dakikaya ineceğini kaydetti. Sadece bu düzenleme ile birlikte yeni bir hat yapmadan 284 bin olan günlük yolcu sayısının 2020 Temmuz ayında 460 bine çıkaracaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bunun yanında hepinizin bildiği Terminal hattı var. Müstakil olan bu hattı mevcut hatta entegre ediyoruz. Terminal - Kent Meydanı raylı sistem hattımız 8.2 kilometre ve 11 istasyonu var. Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi ve gereken ne ise yapılacak dedi. Bunun yanında 1355 yataklı şehir hastanemiz geliyor. Yine Yüksek Hızlı Tren Bursa’mızla buluşuyor. Yüksek Hızlı Trenin Bursa’daki bitiş noktasını göze alıp, halkımızın tamamen raylı sistemle hızlı trene ulaşımı temin için planlamamızı yaptık. Emek’te biten hattı 5,5 kilometrelik ilave hat ve 4 istasyonla şehir hastanemiz ve Yüksek Hızlı Trenle buluşturuyoruz. Bunun yanında Üniversite hattımızı da 3 kilometre ilave hat ve 2 istasyonla Görükle’ye ulaştıracağız” diye konuştu.

Gürsu’dan Çalı’ya yeni metro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde sözünü verdiği Gürsu Çalı arası 28.2 kilometrelik yeni metro hattının detaylarını da paylaşan Başkan Aktaş, “Gürsu’dan başlayıp tamamı yer altından olacak hattımız Değirmenönü, Otosansit, Esenevler, Hastane, Mesken, Yeşilyayla, Zafer Plaza, Kültürpark, Acemler ve devamında Çalı’ya kadar uzanacak. Özellikle Ulucami Hanlar Bölgesi civarında oluşturacağımız tarih adalarını da ayağa kaldıracak önemli bir çalışma. Metromus hep doğu batı aksında. Kuzey güney aksında bir hattımız yok. Biliyorsunuz Demirtaş çok yoğun bir mahallemiz. Demirtaş OSB çok aktif sanayi bölgelerinden biri. Demirtaş’tan başlayıp FSM’den geçen ve Çalı’ya kadar devam eden 20.2 kilometre ve 17 istasyonlu yeni hattımız da 104 bin yolcu taşıma kapasitene sahip olacak. Bunun yanında BTSO’nun özel olarak ilgilendiği TEKNOSOB bizim yük akımız. Görükle’deki hattımızın Kızılcıklı ve Başköy’e sağlıklı şekilde ulaşımı kaçınılmaz bir gerçek. Bunun için de 6 kilometre uzunluğunda ve 6 istasyondan oluşan yeni bir hattımız var. Tıkır tıkır, saat gibi işleyen bir sistem kurguladık. Hesaplarımızı yaptım. Tüm bunlarla halen 54 kilometre olan mevcut hattımızı 60 kilometre ilave ile 114 kilometreye çıkarıyoruz” diye konuştu.

Acemler düğümü çözülüyor

İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden yüzde 12 daha fazla araç trafiğinin olduğu, Bursa’daki tüm yolların kesişme noktası olan Acemler’deki düğümü çözmek için de projelerini hazırladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, seçim sonrası ilk olarak işe Acemler’den başlayacaklarını vurguladı. Direksiyonel kavşak uygulaması ile trafiğe önemli bir rahatlama getireceklerini dile getiren Başkan Aktaş, İzmir Ankara yolunun her iki yönüne yapılacak yan yollar, Hayran Cadde’nin duble yola çıkarılması, bölgeye yapılacak 1000 araçlık otopark ile Acemler’in nefes alacağını açıkladı. Yakın doğu çevre yolunun botanik park kısmına viyadük yapılacağını, Beşyol kavşağının tamamlanacağını dile getiren Başkan Aktaş, Çelebi Mehmet Bulvarı’nda kamulaştırmaların bitmek üzere olduğunu, Botanik Park Kavşağı ile trafiğin gerçek manada rahatlatılacağını açıkladı. Çevre yolunun Soğanlı bölgesine her iki yönlü dönüş kolları yapılacağını belirten Başkan Aktaş, Adliye Kavşağı, Balıklıdere üzerine yapılacak ve Değirmenönü ile Otosansit’i birbirine bağlayacak köprü, Özlüce bölgesini direkt otobana ve şehir hastanesine bağlayacak yeni yollarla ulaşımın artık sorun olmaktan çıkacağını vurguladı.

Başkan Aktaş, yeni dönemde toplam 59 akıllı kavşak uygulaması, katlı mekanik otoparklar, park et devam et sistemleri ve 235 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu gibi yatırımların da trafiğe nefes aldıracağını vurguladı.

Yeniden yeşil Bursa

Kentleşme ve çevre başlığı altında en fazla önem verdikleri konuların başında ‘yeniden yeşil Bursa’ hedefi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 40 dönümlük Atatürk Stadyumu’nun yanında Ürünlü’de 70 futbol sahası büyüklüğündeki 500 dönüm alanın da millet bahçesi olarak Bursa’ya kazandırılacağını açıkladı. Başkan Aktaş,Terminalin arkasına yapılacak 86 dönümlük Çeltik Tematik Çiçek ve Su Parkı, 200 dönümlük Gökdere Çocuk Aktivite Köyü ve Trafik Eğitim Merkezi, 225 dönümlük Vakıfköy Kent parkı ve 93 dönümlük Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire alanı ile Bursa’nın yeniden yeşille bulaşacağını belirtti. Hamitler Katı Atık Depolama sahasının botanik parka dönüştürüleceğini de kaydeden Başkan Aktaş, kent merkezinde bulunan hurdacıların da şehir dışına taşınacağını açıkladı. Başkan Aktaş, Mudanya şehir stadının olduğu alana uygulanacak altı otopark üstü yaşam alanı projesinin 33 farklı mahallede hayata geçirileceğine değindi.

Turizmde pasta büyük

Türkiye’nin 2023 hedefinde 50 milyar dolar olan turizm pastasının 70 milyar dolar olarak revize edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, sahip olduğu tarihi kültürel ve doğal değerlerle Bursa’nın bu pastadan ciddi bir pay alabileceğini kaydetti. Bu konuda yol haritasını belirlediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Ortalamamız 1.9 gece. Bunu mutlaka 3,5- 4’lere taşımamız lazım. Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin hala izlerini taşıyan şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı, tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Ciddi fuarlarda boy gösteriyoruz. 17 ilçeyi de hesaba katmak zorundayız çünkü hepsinin ayrı ayrı değeri var. Mudanya Güzelyalı ve Kumyaka marinaları oluşturacağız. Mudanya’nın saklı cenneti Tirilye’yi tekrar ayağa kaldırmamız gerek. Gölyazı ciddi bir turizm markası olacak. Dağyenice’yi yakın zamanda yatırımcısıyla buluşturacağız. 500 dönümlük bu alan, günübirlik karavancıların misafir olacağı, doğayla uyumlu alanlarıyla Bursa’nın vazgeçilmezleri arasına girecek. Yine dağ bölgesinde ekoturizmle ilgili önemli yatırımlarımız var. Nüfusu 50 binin altında olan İznik Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Keles ilçemiz sakin şehir olacak. Bu bölgelerde bir farkındalık oluşturup, insanları buraya çekeceğiz. Tabi İznik. İznik için ne söylesek az. Çok önemli bir değer. Şuanda UNESCO Dünya Mirası Aday Listesinde. Onun da bir an evvel gerçek listeye alınması için çalışacağız. Uludağ Bursa’mızın vazgeçilmesi. Uludağ’ın 4 mevsim cazibe merkezi olması için orada günübirlik tesislerle ilgili projemizi tamamladık ve bakanlığa teslim ettik. Otoparkı, kafeteryası, camisi, eğlence merkezi ve restoranına kadar her türlü hizmeti vatandaşlarımız burada alabilecek” dedi.

Zenginliğini paylaşan Bursa

Yerel ekonomik hayatla ilgili olarak, ‘zenginleşen ve zenginliğini vatandaşı ile paylaşan bir Bursa’ vaadinde bulunan Başkan Aktaş, Bursa’nın lojistik üssü olması yolunda her türlü desteği vereceklerini, ev hanımlarının ev ekonomisine katkı sağlayacağı uygulama alanları oluşturacaklarını, Dağ bölgesine hayvan pazarı ve et kombinası kuracaklarını, Orhaneli Karıncalı’da da jeotermal sera projesini hayata geçireceklerini belirtti. Zeytinin markalaşması için çalışacaklarını kaydeden Başkan Aktaş, Gürsu’ya soğuk hava tesisi kazandırma çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

İpekyolu film festivali

Kültür, sanat ve sporda değerlerine sahip bir Bursa hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Başkan Aktaş, açık hava tiyatrosunun yenileceğini, İpekyolu film festivalinin de yaklaşık 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılacağını müjdeledi. Uyumayan kütüphane uygulaması ile gençlerin daha güvenli ortamda bir araya gelip ders çalışabileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, sokakları canlı mutlu şehir Bursa hedefiyle de gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve bu alanda bir marka oluşturmak amacıyla E-spor merkezi kuracaklarını belirtti.

Bursa için canla başla

Mihraplı’da yapımı devam eden şehitliğin anıtının da 18 Mart’ta yerine konulacağını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa için canla başla diyerek yola çıktık. Hiçbir kompleksi olmadan memlekete aşık bir kardeşiniz olarak, tarihten aldığı değerleri ileriye taşımaktan başka hiçbir derdim yok. İnşallah bu dönemde benimle beraber olacak 17 belediye başkanımızla, Cumhur ittifakı çatısında bu işe inanmış, vatana, millete, bayrağa ve devletine canını seve seve feda edecek, ecdadın dün Çanakkale’de bugün 15 Temmuz akşamında yaptığı gibi inanmış kadrolarla Bursa’yı geleceğe taşımanın hesabını yapıyoruz” dedi.