İşte bunlar hep Acun'un marifetleri! MasterChef'te büyük skandal

Türk toplumunun ahlaki yapısını çökertmeye matuf projelere imza atan Acun Ilıcalı'nın programlarından MasterChef Türkiye'de olaylar bitmek bilmiyor. Yeni sezona yarışmacılar arasındaki tartışmalar damga vururken geçtiğimiz günlerde yarışmacı Burak Kaya'nın bir diğer yarışmacı Gamze'ye sarf ettiği sözler olay olmuştu. MasterChef yarışmacası Burak Kaya'nın eski sevgilisinin akıllara zarar şiddet itirafları ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Burak Kaya ile ilgili ortaya atılan şiddet iddiaları ve tüm detayları...

Youtube fenomeni Ata Benli ifşaladı

MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunda yarışmacı olarak katılan Burak Kaya'nın daha önce oyunculuk yaptığı ortaya çıkmıştı. Kaya hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Youtube fenomeni Ata Benli, yarışmacı Burak Kaya'nın eski sevgilisine ulaştığını ve sevgilisinin şiddet gördüğü itiraflarını ifşa etti.

"Boğazımı sıkıp şiddet uyguladı"

Youtube fenomeni Ata Benli, MasterChef Türkiye yarışmacası Burak Kaya'nın eski sevgilisinin kendisine ulaştığını iddia ederek bazı telefon konuşmalarını yayınladı. Kaya'nın eski sevgilisi olduğunu iddia eden kişi yaptığı açıklamada; "Bana o.. diyordu bak kelimesi kelimesine. Ayna bağımlısı, kendisini aynadan alamaz. Böylelerinin televizyonda olmaması lazım. Okuyorum hakkındaki yorumları işte 'çok yakışıklı, çok yetenekli' diye. Ama görünenin arkasında böyle bir gerçek var." ifadelerini kullandı. Ayrıca yine aynı kişi Burak Kaya'nın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek; kendisinin boğazını sıkıp şiddet uyguladığını ve Kaya'yı ailesine şikayet ettiğini belirtti. Son çareyi ise adresini değiştirmekte bulduğunu itiraf etti.

Gamze'ye "Geri zekalı ve çakal" sözleri olay oldu

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta yarışmacı Burak Kaya'nın bir diğer yarışmacı Gamze'ye "Geri zekalı ve çakal" sözleri kriz çıkarmıştı.