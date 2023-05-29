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İşte bu yüzden kaybettiniz! Bir araya geldiler oturup konuştular, merakla bekleyen milyonlarca seçmene tek bir kelam etmeden dağıldılar

Yeniakit Publisher
2023-05-29 10:32:00 -
İşte bu yüzden kaybettiniz! Bir araya geldiler oturup konuştular, merakla bekleyen milyonlarca seçmene tek bir kelam etmeden dağıldılar

7'li koalisyonu oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi’nin genel başkanlarının toplantısı sona erdi. 1 saat 15 dakika süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Liderler sessiz sedasız toplantının yapıldığı CHP binasını terk etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı. 7'li koalisyon ortakları ise Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası CHP Genel Merkezi'nden bir araya geldi.

TOPLANTI SONA ERDİ

Millet İttifakı'nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasında gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü. Toplantının gündem maddesinin ise seçim sonuçları olduğu öğrenildi. Öte yandan liderler, toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapmazken, sırasıyla CHP Genel Merkez binasından ayrıldı.
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Yorumlar

emir

sayın çok sevgili cumhurbaşkanımıza selam olsun sevgi olsun. bunlar da için için seviniyorlardır.çünkü aslında en çok bunlar kazandı.ne sorumluluk ne de iş.gel keyfim gel.

ALI

24.000 milyon uzerinde oy almışlar, bu kadar basit, hor, hain..... görülmelerine....... İrdelenmesi gereken bir durum bana göre.
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