  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte bu hiç beklenmiyordu! Türkiye'deki varlığı tartışılan S-400 vuruldu, küle döndü
Gündem

İşte bu hiç beklenmiyordu! Türkiye'deki varlığı tartışılan S-400 vuruldu, küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-05-25 17:32:00 - 2024-05-25 17:35:35

Son dönemde yerli ve milli savunma sanayi hamleleri ile geliştirilen hava savunma sistemleri neticesinde Türkiye'deki varlığı tartışılmaya başlanan S-400'ler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu, Rus hava savunma sistemi S-400'ü vurarak imha etti. S-400'ün ATACMS füzelerine karşın çaresiz kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ukrayna ordusu Donetsk bölgesindeki Klenivka köyü yakınlarında Rus ordusuna ait S-400 hava savunma sistemini vurdu.

Ukrayna ordusunun saldırıda ATACMS balistik füzelerini kullandığı açıklandı.

Donetsk bölgesinden paylaşılan drone görüntülerinde S-400 sistemlerinin ateşlendiği ve o esnada isabet aldığı görülüyor.

Rus ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Ukrayna ordusu ATACMS füzeleri ile düzenlenen saldırının başarılı olduğu ve Donetsk bölgesinde S-400 sisteminin imha edildiği belirtildi.

Türkiye'deki varlığı tartışılıyordu! S-400'ler vuruldu
Türkiye'deki varlığı tartışılıyordu! S-400'ler vuruldu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'deki varlığı tartışılıyordu! S-400'ler vuruldu

ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor
ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

Gündem

ABD'yi tutuşturan iddia: Türkiye S-400'leri oraya konuşlandırıyor

İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Geliyor gelmekte olan
İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Geliyor gelmekte olan

Teknoloji

İşte Türkiye'nin yerli S-400'ü! Geliyor gelmekte olan

Rusya'dan gündemi altüst edecek F-35 ve S-400 çıkışı: Bunu sadece Türkler test etti! Sonuçlarını biliyoruz, Onlar dışında kimse doğrulayamaz
Rusya'dan gündemi altüst edecek F-35 ve S-400 çıkışı: Bunu sadece Türkler test etti! Sonuçlarını biliyoruz, Onlar dışında kimse doğrulayamaz

Teknoloji

Rusya'dan gündemi altüst edecek F-35 ve S-400 çıkışı: Bunu sadece Türkler test etti! Sonuçlarını biliyoruz, Onlar dışında kimse doğrulayamaz

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

S 400 ler fazla şişirildi.Şimdi SİPER hava savunma sistemimiz var.S 400 den daha etkilidir.

Abdullah

Bu işe yaramaz füzeler için F-35den olduk. KAAN projesi devam ediyordu, hem F35 hem KAANımız olacaktı. Rusya bize feci kazık attı. Yine kandırıldık.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23