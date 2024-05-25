İşte bu hiç beklenmiyordu! Türkiye'deki varlığı tartışılan S-400 vuruldu, küle döndü
Son dönemde yerli ve milli savunma sanayi hamleleri ile geliştirilen hava savunma sistemleri neticesinde Türkiye'deki varlığı tartışılmaya başlanan S-400'ler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusu, Rus hava savunma sistemi S-400'ü vurarak imha etti. S-400'ün ATACMS füzelerine karşın çaresiz kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Ukrayna ordusu Donetsk bölgesindeki Klenivka köyü yakınlarında Rus ordusuna ait S-400 hava savunma sistemini vurdu.
Ukrayna ordusunun saldırıda ATACMS balistik füzelerini kullandığı açıklandı.
Donetsk bölgesinden paylaşılan drone görüntülerinde S-400 sistemlerinin ateşlendiği ve o esnada isabet aldığı görülüyor.
Rus ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Ukrayna ordusu ATACMS füzeleri ile düzenlenen saldırının başarılı olduğu ve Donetsk bölgesinde S-400 sisteminin imha edildiği belirtildi.