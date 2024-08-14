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Ekonomi İşte bu çok kötü haber! Türkiye'deki ünlü çiftlik iflasın pençesinde
Ekonomi

İşte bu çok kötü haber! Türkiye'deki ünlü çiftlik iflasın pençesinde

Yeniakit Publisher
2024-08-14 07:51:00 - 2024-08-14 07:55:43
İşte bu çok kötü haber! Türkiye'deki ünlü çiftlik iflasın pençesinde

Günlük taze et ve süt satışı yapan Sütçü Yusuf Çiftliği konkordato ilan etmek zorunda kaldı.

Türkiye'nin en büyük et ve süt üretim çiftliklerinden birisi konkordato ilan etti. 2004 yılında İstanbul Kemerburgaz'da kurulan tesisin 850 büyükbaş, 550 küçükbaş hayvan kapasitesi var.

Günlük taze et ve süt satışı yapan firma ekonomik zorluklara dayanamadı. 100 milyon lira sermayeli Sütçü Yusuf Çiftliği resmen konkordato ilan etti. Sütçü Yusuf Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 3 ay konkordato geçici mühlet kararı verildi. 6 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olan kararı İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi duyurdu.

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