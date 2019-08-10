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İşte bu bayramda kurban pazarının yıldızları

Her bayramda güzel ülkemizin dört bir yanında kurulan kurbanlık pazarlarından yayılan renkli haberlere bu yıl yenileri eklendi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:38
İşte bu bayramda kurban pazarının yıldızları

Bu defaki haberlerin adresi Erzurum ve İstanbul Sultangazi oldu. Haberlere konu olansa ağırlıkları bir tonu geçen kurbanlıklar.

38 bin liralık kral da alıcısını buldu

Anadolu’nun çeşitli illerinden İstanbul’a getirilen kurbanlıklar, belediyelerin kurban pazarlarındaki yerini alırken, Sultangazi’de 1 ton 460 kilogram ağırlığındaki “Kralsın Kral” adlı kurbanlık 38 bin liradan satışa çıkarılmıştı. Sinop’tan İstanbul’a büyükbaş hayvan getiren Veysel Günal, satış noktasında ilgi odağı olan Kral’ı özenle beslediğini söyledi. Herkesin pazarda bütçesine göre kurban bulabildiğine dikkat çeken Günal, “Kimisi biraz pahalı görüyor. Kimisi uygun görüyor. Nasip olursa biz de emeğimiz, bir yılın karşılığını almaya çalışacağız. İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz diyoruz. Halkımız rahat olsun, bu yıl hayvan yeteri kadar var” diyerek müşterilerine 10 gün boyunca hizmet verdi. Pazarın gözdelerinden olan 1 ton 460 kilogram ağırlığındaki danasının pazarın en ağır hayvanı olduğunu belirten Günal, “Bizim kralımız var. ‘Kralsın Kral’ isminde. Geçen sene 1 ton 360 ile çıkmıştık. Bu sene de 1 ton 460 ile. ‘Kralsın Kral’ın fiyatı 38 bin lira” diye konuştu. Kral, son günlere doğru sahibini bulurken, Veysel Günal’ın da yüzü güldü.

Son günü beklediler

Bütçesine uygun kurbanlık bulabilmek için geçen hafta pazara giden vatandaşlar arasında hemen alışveriş yapanların yanı sıra son güne kadar bekleyenler de oldu. Geçen hafta alışveriş için kurbanlık pazarına giden bir vatandaş, “Fiyatlar biraz pahalı daha yeni geldiği için. Piyasa henüz oturmadı. O yüzden bekleyeceğiz 1 hafta daha. 1 hafta sonra ne olacağını göreceğiz. Piyasa bir otursun. Fiyatlar da belli olur yavaş yavaş. Onu bekleyeceğiz” diyerek, bütçesine uygun bir kurbanlığı ne zaman bulursa o zaman alışveriş yapacağını mesajını vermişti. Nitekim aynı niyetle hareket eden yüzbinlerce vatandaş, alışverişini bugüne bırakmış durumda.

1 tonluk paşa Erzurum’da satışa çıktı

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum’da, Kurban Bayramı dolayısıyla büyükbaş hayvanlar Canlı Hayvan Pazarı’ndaki yerini alırken, bir satışçının pazara getirdiği kurbanlık büyük ilgi çekti. Yıl boyunca büyük emeklerle beslediği hayvanlarını pazarda satışa çıkaran besici Arap Ak, kurbanıyla birlikte haber konusu oldu. Satışa çıkardığı “Paşa” adlı simental cinsi boğayı yaylada saman ve arpa vererek özenle beslediğini anlatan Ak, “Pazarda şu anda bulunan en büyük hayvan bu. Üç gün önce tartıldığında 952 kilogram civarındaydı, şimdi çok rahat 1 ton olmuştur. 19 bin lira civarında satacağız.” diye konuştu. Bir süre bekledikten sonra satılan Paşa, şu anda yeni alıcısının himayesinde bayramı bekliyor.

Kurbanlık develer 15 bin lira

Aydın’ın İncirliova ilçesindeki deve çiftliğinde de kurbanlık hayvan satışı gerçekleştirildi. İncirliova ilçesindeki çiftliğinde deve yetiştiriciliği yapan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, kurbanlık olarak ayrılan hayvanların satışı için pazarlık görüşmeleri yaparak develerin satış sürecini yönetti. Deve güreşleri için yapılan yetiştiriciliğin yanında talebe göre kurbanlık olarak da hayvan tedarik ettiklerini kaydeden Kaya, “Diğer kurbanlıklara göre et verimi nedeniyle daha ekonomik olan develere olan ilgi her geçen yıl artıyor. 7 kişinin ortak olduğu bir deveden 350 - 450 kilogram arası karkas et çıkıyor. Her sene kurbanlık olarak deveyi tercih eden müşterilerimiz var. Türkiye’nin her yanına gönderiyoruz. Bu sene İncirliova’dan 10 ile 15 arası bir deveyi kurbanlık olarak satmayı planlıyoruz. Fiyatlar 15 ile 20 bin lira arasında değişiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:38
  1. Sinop
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. Aydın
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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