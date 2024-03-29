İşte böyle olur Milli Görüşçülük! Helal olsun Necmettin Aydın! Gerekirse ambulansla Cumhur İttifakı’na oyumu vermeye gideceğim

Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve Refah Partisi eski milletvekili Necmettin Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne dair açıklama yaptı.

Aydın’ın açıklaması şu şekilde:

Bu Pazar günü İnşaAllah milletçe sandığa gideceğiz ve çok büyük Milli bir Görevi ifa edeceğiz . Acizane hastahanedeyim , böbreklerime (dren- torba) takılı taburcu olamazsam ambulansla gidip oyumu Sayın Altınok’a atacağım inşaAllah. Neden ?

Öncelikle Merhum Erbakan Hocamız biz şunu öğretti . İslam'da cihat ibadetlerin zirvesidir, bugün ise en büyük cihat siyasettir ve bütün gücümüzle , canla - başla hakkın hakim olması İçin çalışmaktır ve her bir oy atom bombası gücündedir derdi ,

İşte atacağımız oy bu kadar kıymetlidir , atom bombası gücündedir . Bunu bizden iyi anlayan Carter , Clinton Sudan’ın bölünme referandumunda aylarca çalışmışlardır. Biden bu gün açıkça ben siyonistim demektedir .

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Belki elimizde atom bombası yok ., ama pazar günü İstanbul’u Kurum’un Ankara’yı Altınok'un kazanması , Cumhur İttifakının zaferle çıkması , bütün ümmeti sevindirecek , ellerinde binlerce atom bombası olan emperyalizmin bombalarını etkisiz hale getirecektir. Ve bu sonuç dört yılda Kaan’ı uçuracak , Altay tankını yürütecek , balistik füze ve koruma kalkanlarımız birinci sınıf olacak ve ikinci uçak gemimiz bitecek inşaAllah.

Aksi takdirde yani özellikle İstanbul’un kaybedilmesi halinde kaos başlatmak İçin her gün tamtamlar çalınacak yamyam dansları yapılacak ,tütsüler yakılacaktır.

Mevcut Başkan kazanırsa , İstanbul yabancı elçilerle rakı balık masalarının mezesi olacak , Sultan Fatih’in Emaneti olan (İslambol) İstanbul'a böyle Başkan olmamalı, zerre miktar milli manevi hassasiyeti olan hiç kimse buna razı olamaz , sandığa gitmeli , oyunu cumhur ittifakı adayına kullanmalı elindeki atom bombasını emperyalizmin kafasına atmalıdır.

29 Mart 2024 - Necmettin Aydın