İşte borsada tutunabileceğiniz kritik noktalar! Veriler ne gösteriyor?

Merkez Bankaları gündeminde geçen bir haftanın ardından, BİST 100 Endeksi 8.000 kritik seviyesi üzerinde kapanışını gerçekleştirerek, yeni hafta için pozitif beklenti oluşturdu. Taş Toprak Endeksi yüzde 5,49 ile en çok yükselen sektör Endeksi olurken, ikinci sırada onu yüzde 4,69 ile Bilişim Endeksi izledi.

Negatif ayrışan endeksler

Negatif ayrışan endekslerde en çok düşenler yüzde 2,32 kayıpla Ulaştırma Endeksi ve yüzde 2,20 kayıpla Madencilik Endeksi oldu. Ktitik seviye üzerinde kapanış yapan hisse senedi piyasasında görünüm pozitif olarak korunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başında gördüğümüz düşük işlem hacminin haftanın son iki gününde yükselmiş olması üçüncü çeyrek bilanço beklentileri için risk iştahının yükseldiğini gösteriyor.

Zirve test edilir mi?

AHL Analiz'e göre; Bu hafta BİST 100 Endeksi için tarih zirve olan 8.403’ün test edilmesi ancak artan endeks seviyesinin işlem hacmi ile desteklenmesi ile mümkün görünüyor. Hafta içinde yine gelecek olan olumlu haber akışları hisse senedi piyasasını destekleyici unsur olabilir. Yeni haftada yurtiçi veri takviminde perşembe günü TCMB PPK toplantı özetini ve Cuma günü dış ticaret dengesini takip edilecek.

Yurtdışında veri akışında ise enflasyon verileri ile işgücü rakamları takip edilecek. Cuma günü Avrupa’da İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 43,4 olarak hem beklentilerin hem de geçmiş dönemin gerisinde kalırken, S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 47,1 ile Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 48,4 ile hem beklentinin hem de geçmiş dönemin üzerinde açıklandı.

ONS hafif düşüş seyrinde

Dolar Endeksi 105,6 seviyesinde görünürken, Ons Altında bu sabah hafif bir düşüş eğilimi olduğunu görüyoruz. Endüstriyel metal olan Gümüş Ons tarafında ise negatif fiyatlama Ons Altına kıyasla biraz daha hızlı gerçekleşiyor. Veri akışı açısından zayıf olan günde, haber akışı takip edilmesinde fayda olacaktır. Küresel piyasalar güçlü Dolar etkisinde fiyatlamalarını sürdürüyor.

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Borsanın performansı

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0.48 yükseliş ile 8.039,18 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.981,23 olur iken, en yüksek seviye 8.094,03 oldu. Toplam işlem hacmi 133,1 Milyar TL olarak gerçekleşti. Cuma günü yükselerek başlayan Endeks günün devamında yatay fiyatlama eğilimini sürdürdü. En çok işlem yapılan hisse senetleri TUPRS, ISCTR ve ASTOR oldu. Grafik üzerindeki indikatörler pozitif fiyatlamayı desteklerken bugün takip edeceğimiz ilk direnç 8.090-8.100 seviyelerinde, ilk destek ise seviyelerinde yer alıyor.