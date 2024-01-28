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Spor İşte bonservis bedeli! Galatasaray rekor transferi resmen açıkladı
Spor

İşte bonservis bedeli! Galatasaray rekor transferi resmen açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 12:24:00 -
İşte bonservis bedeli! Galatasaray rekor transferi resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Sacha Boey'u rekor bedelle Almanya'nın dünyaca ünlü kulübü Bayern Münih'e gönderdi.

Galatasaray, Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferini duyurdu. Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 milyon euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.
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Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın yüzde 50’sini şirketimize ödeyecektir."

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