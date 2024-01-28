İşte bonservis bedeli! Galatasaray rekor transferi resmen açıkladı

Galatasaray, Sacha Boey'un Bayern Münih'e transferini duyurdu. Fransız futbolcu, Alman ekibiyle 4,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30 milyon euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

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Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın yüzde 50’sini şirketimize ödeyecektir."