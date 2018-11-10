İşte birbirinden ilginç bilgiler

Dünya su kıtlığı çekmeye başladı. Suyu çok tüketen ama sınırlı kaynağı bulunan ülkeler müsrif halklarına çözüm ararken, lavaboda el-yüz yıkadıkları suyu tekrar kullanmayı sağlayan cihaz geliştirmek akıllarına geldi. Japonya'da lavabonun altındaki tankta akan su birikiyor, daha sonra o suyu kullanabiliyorlar. Bu sayede suyu 2 defa kullanmış oluyorlar. Bizde ise bu suyu klozete aktarma tasarımı geliştirildi. Lavabo ve banyo sularının arıtılarak klozetlerde kullanılması için başlattığı projeyi ilk defa TÜBİTAK-MAM Gebze lojmanlarında uyguladı.

Cep telefonu kameralarınız bulanık fotoğraf çekmeye başladıysa ıslak bezle silmekle uğraşmayın; en kesin çözüm inanılmaz ama basit bir silgi, o kadar!

Eğer sigara bağımlısıysanız Kore'ye giderken üç beş kez düşünmeniz gerekiyor; zira Kore'de ağır bir sigara yasağı var. Sokakta rahatça sigara içemiyorsunuz; bunun için de özel sigara odalarına sığınmak zorundasınız. Bir de aklınızda olsun Kore sarmısak kokulu ağızlardan geçilmez. Daha havaalanına iner inmez sarmısak kokusu ile mideniz bulanır. Ama Koreliler sarmısak yemenin sağlıkları için çok gerekli olduğunu düşünüyorlar.

Kore’de yapılan son araştırmada ise filizlenen sarmısakların, filizlenmeyenlere oranla çok daha fazla antioksidan barındırdığı görüldü.

Journal of Agricultural and Food Chemistry'deki bir makalede en fazla beş gün içinde filizlenen sarmısaklarda aşırı derecede antioksidan yer aldığı yazıldı.

Bir dahaki sefere sarmısağınızın filizlendiğini görürseniz hemen çöpe atmayın. Yemeğinize sarmısağı eklemekten çekinmeyin. Faydasını uzun vadede göreceksiniz.

En sevilen Kars tatlılarından biri olan umaç helvası, yoğurulan unun sıcak yağda pişirilmesi ve şekerli su ile tatlandırılması şeklinde yapılıyor.

Ayrıca Kars'ın en sevilen hamur işlerinden biri olan nezik için hamur kaymakla birlikte açılıyor ve pişiriliyor. Nezik çayla birlikte en güzel atıştırmalıklardan biri.

Yanan yağı asla su kullanarak söndürmeyin! Yağ molekülleri sıcak bir tavanın ya da tencerenin hemen dibine çöker ve alevlerin çok daha yükseğe çıkmasına sebep olur. Bunun yerine ocağı kapatıp, alevin üzerini kapatarak oksijen almasını önlemelisiniz.