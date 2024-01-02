İşte bir cacık hikayesi daha! Laik seküler gece hayatı şarkıcıları ve rezillikler

Kibariye, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında hayatını anlattı.

Laik sekülerlerin gece hayatlarında eğlence aracı olarak kullandıkları kadınların hikayesi, onlara verilen değeri ortaya koyuyor.

Kibariye de gece hayatında boy gösteren kadınlardan birisi olarak anlattıklarıyla, laik sekülerlerin mide bulandıran hayatını bir kez daha ortaya koydu.

Küçük yaşta peruk ve ağır makyajlar yapılarak sahneye çıkarılan Kibariye, "Kötü muameleye maruz kaldın mı?" sorusuna cevap verdi.

'Sabaha kadar anlatsam bitmez'

Kibariye cevabında şu ifadeleri kullandı:

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"Kaldım, seneler önce Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı çok korkmuştum. O zaman 13 yaşımdaydım ve çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış. Zeyno Abla vardı o beni kurtardı. Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar. O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez."