İşte Biden'ı tebrik etmeyen ülkeler

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tartışmalı başkanlık seçimleri sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden, ABD Başkanı seçildi.

Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasının üzerinden 36 saatten fazla bir süre geçmesine rağmen, skandal sözlerle hedef aldığı Türkiye'nin de içinde olduğu 6 ülkeden henüz bir tebrik mesajı yayınlanmadı. Ankara'dan konuyla ilgili gelen tek açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan gelirken, Oktay iki ülke arasındaki ilişkilerin şahıslarla ilgili olmadığını ve ilişkilerde var olan kanalların kullanılmaya devam edeceğini bildirdi.

Bloomberg'de yer alan habere göre herhangi bir tebrik mesajı yayınlamayan diğer ülkeler Brezilya, Rusya, Çin, Meksika ve Kuzey Kore oldu.

Brezilya

Sıklıkla Brezilyalı Trump olarak anılan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro seçimlerden önce Trump'ın kazanmasını umduğunu söylemişti. Seçimlerden sonra ise 7 Kasım'da yaptığı kısa açıklamada, "Ben Brezilya'daki en önemli insan değilim, tıpkı Trump'ın dünyadaki en önemli insan olmaması gibi" dedi.

Meksika

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Biden'ı kutlamak konusunda aceleci davranmak istemediğini ve seçim sürecinin sonunu bekleyeceğini bildirdi.

Çin

Trump'ın 2016'da kazandığı seçimlerin ardından ilk gün tebrik mesajı yayınlayan Çin de ABD seçimlerine temkinli yaklaşan yönetimlerden biri oldu. Pekin'den yapılan açıklamalarda seçimlerden sonra oluşacak yargı süreçlerine dikkat çekildi.

Kuzey Kore

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığından en çok faydalanan isimlerden biri de Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'du. Kim, başkanlığı süresince üç kez Trump'la zirve düzenlemiş, ABD medyasında iki liderin mektuplaştıklarına yönelik haberler yer almıştı.

Washington'ın uzun yıllardan bu yana zorlu ilişkilere sahip olduğu Pyongyang'ın seçimler konusunda uzun bir süre daha sessiz kalması sürpriz olmayacak.

Rusya

Dört yıl boyunca geniş çaplı bir Trump-Putin zirvesi görülmese bile, iki ülke ilişkilerinde eskiye nazaran daha yumuşak bir süreç yaşandığı gözlenmişti.

2016'da Trump'ın seçimleri Putin'in yardımıyla kazandığı yönünde birçok iddia ortaya atılmıştı. Trump yönetimi süresince Rusya, Ortadoğu'da Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'daki ayak izlerinin genişliğini artırmış, Trump ise birçok kez Putin'i kınamayı kabul etmemişti.

Son olarak Kremlin'den yapılan açıklamada, seçim sonuçları resmileşmeden yorum yapmanın doğru olmayacağı bildirildi ve Trump'ın sonuçları mahkemeye taşıyacağı yönündeki açıklamaları anımsatıldı.

Biden döneminde ABD-Rusya ilişkilerinin daha zorlu bir sürece girmesi bekleniyor.