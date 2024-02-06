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Sağlık İşte beyin kanaması belirtileri!
Sağlık

İşte beyin kanaması belirtileri!

Yeniakit Publisher
2024-02-06 21:28:00 -
İşte beyin kanaması belirtileri!

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökalp Karaarslan, beyin kanaması hakkında erken teşhis ve tedavinin önemine değindi.

Yılda yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne sebebiyet veren beyin kanaması hakkında Saygı Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gökalp Karaarslan bilgilendirmede bulundu.

Op. Dr. Gökalp Karaarslan, “Beyin kanaması ciddi bir sağlık sorunudur ve belirtilerinin erken tanınması, tedavinin başarılı olabilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Kafatası içinde beyin boşluğu dokusu veya yüzeyinde gerçekleşen kanamalardır. Belirtileri ise; ani ve şiddetli baş ağrısı, vücudun tek tarafında zayıflık, karıncalanma, uyuşma, görme sorunları, mide bulantısı veya kusma, konuşma güçlüğü, nefes almada zorluk, bilinç kaybı veya komaya girme, ince motor beceri kaybı, tat alma duygusunda bozulma, denge ve koordinasyon sorunları, baş dönmesi, ışığa karşı hassasiyet, okuma, yazma veya konuşmayı anlamada zorluk olarak sıralanabilir.

Yüksek riskli işlerde çalışanlar, erkekler, hipertansiyon, kanama bozukluğu olanlar, kan sulandırıcı kullananlar, yaşlılar ve ailesinde beyin kanaması öyküsü olanlar risk altındadır. Erken teşhis hayati öneme sahiptir. Beyin tomografi incelemesi en etkili inceleme yöntemlerindendir. Kan basıncı takibi çok önemlidir. Beyin ödemi, epileptik nöbet kontrolü için ilaç tedavisi uygulanabilir. Cerrahi yöntem de beyin kanaması tedavilerinde kullanılan etkili yöntemlerden biridir.

Önlemler arasında su içme alışkanlığını koruma, alkollü ve asitli içeceklerden uzak durma, düzenli spor ve egzersiz yapma, kilo kontrolü, stres azaltıcı aktivitelerde bulunma, sigara içmeme, tansiyon ve kalp hastalığı varsa ilaçları düzenli kullanma, güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmama bulunmaktadır.

Sonuç olarak, beyin kanamasıyla ilgili belirtilerin erken fark edilmesi ve uygun önlemlerin alınması, bireyin yaşam kalitesini artırabilir ve tedavi şansını yükseltebilir. Bu nedenle, risk faktörlerinden kaçınma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimseme önemlidir” dedi.
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