0553 313 94 23

İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde K Grubu’nda Portekiz’den Braga, İngiltere’den Wolverhampton ve Slovakya’dan Slovan Bratislava ile yer aldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:50
İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde K Grubu’nda Portekiz’den Braga, İngiltere’den Wolverhampton ve Slovakya’dan Slovan Bratislava ile yer aldı.


UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, K Grubu’nda Portekiz’den Braga, İngiltere’den Wolverhampton ve Slovakya’dan Slovan Bratislava ile eşleşti. Grup maçları 19 Eylül’de oynanan ilk hafta müsabakaları ile başlayacak. Siyah-beyazlıların rakiplerine bakıldığı Braga bu kupanın deneyimli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Wolverhampton ise geçtiğimiz sezon Premier Lig’de büyük sürpriz yapan ekiplerdendi. Slovan Bratislava da ligini şampiyon tamamladı.



Braga


Beşiktaş’ın grup aşamalarında en ciddi rakiplerden biri olan Braga, Portekiz Ligi’ni geçen sene 4. sırada tamamladı. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Brondby’i eleyen Portekiz temsilcisi, play-off turunda ise Spartak Moskova’yı geçerek gruplara kaldı. Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto’nun çalıştırdığı Braga, maçlarını da Braga şehrinde bulunan 30 bin 286 kapasiteli Municipal de Braga Stadı’nda oynuyor. 2 Portekiz Kupası, 1 kez de Portekiz Ligi şampiyonluğu bulunan Braga’da en pahalı futbolcu olarak ise 9 milyon Euro değeriyle Ricardo Horta dikkat çekiyor.



Wolverhampton Wonderers


Wolverhampton, geçen yıl ligi 7. sırada bitirdi ve bu yıl Avrupa Ligi’nde gruplara katılabilmek için 3 eleme müsabakasına çıktı. 2. Eleme Turu’nda Crusaders, 3. Eleme Turu’nda ise Pyunid’i saf dışı bırakan turuncu-siyahlılar, play-offta ise İtalyan ekibi Torino’yu geçerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başardı. Premier Lig’de 3 kez şampiyonluk yaşayan Ada ekibi, 4 kez FA CUP ve 2 kez de İngiltere Lig Kupası şampiyonu kazandı. Nuno Espirito’nun teknik direktörlük görevini üstlendiği Wolverhampton, maçlarını 28 bin 525 kişilik Molineux Ground Stadı’nda oynuyor. İngiliz ekibinde en değerli futbolcu olarak ise 45 milyon Euro güncel piyasa değeri ile 22 yaşındaki Ruben Neves bulunuyor.



Slovan Bratislava


Slovakya takımlarından olan Slovan Bratislava, geçen sezon ligde şampiyon olarak tamamladı. Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk eleme maçında karşılaştığı Karadağ ekibi Sutjeska’ya elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi’ne devam etti. Avrupa Ligi’nde 2. Eleme Turu’nda Kosova ekibi Feronikeli’yi turnuvanın dışına iten Bratislava, 3. Eleme Turu’nda ise Dundalk’ı geçti. Slovak ekibi, play-off turunda ise Yunanistan ekibi PAOK’u geçerek, grup aşamalarına katılma hakkı kazandı. Teknik Direktörlük görevini Jan Kozak’ın yaptığı Bratislava, daha önce 9 kez Slovakya Lig şampiyonluğu yaşarken, 8 kez de Slovakya Kupası’nı müzesine götürdü.


Slovak ekibi, maçlarını Bratislava şehrinde bulunan 30 bin 87 seyirci kapasiteli Tehelne Pole Stadı’nda oynuyor. Takımın en pahalı futbolcusu olarak ise 1 milyon Euro değerindeki Moha göze çarpıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
    1. Plak Atışları Avrupa Şampiyonası
    2. 12 Dev Adam belli oldu
    3. Mehmet Tekelioğlu Kimdir? Mehmet..
    4. Talas’ta 30 Ağustos Konseri
    5. Denizli'de tüfekle öldürülen genç..
    6. Harran’da Gastronomi Merkezi ve..
    7. Danijel Aleksic, Medipol Başakşehir'de
    8. Dumanları erken fark edince... Facia..
    9. MİSİAD’dan Milli Eğitim Müdürü Doç...
    10. Üç tekerlekli motosiklette oynayarak..
    11. Biga’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    12. Çorum’da 30 Ağustos coşkusu
    13. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12..
    14. Şamil Tayyar'dan çok sert sözler!..
    15. "Muhammed Elneny için kulübü ve..
    16. Başakşehir yeni transferini açıkladı
    17. Avrupa’da skandal karar! İslam okuluna..
    18. Lübnan'dan "İran tankerinden bize..
    19. Serbest piyasada fındık fiyatı düşmeye..
    20. Bakan Çavuşoğlu: “Ruslar, rejimin..
    21. "Wakeboard Kulüplerarası Türkiye..
    22. Başakşehir’in Avrupa Ligi’ndeki..
    23. Mithat Bülent Özmen kimdir? Mithat..
    24. 30 Ağustos Zafer Bayramı Çayırova’da..
    25. Şüpheli araçtan 5 kilo patlayıcı çıktı
    26. Emre Kongar, İzmitliler’le buluştu
    27. İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa..
    28. 2019 emekli maaşı ne kadar oldu?..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahmet..
    30. İSTSİDER, Üniversite öğrencilerine..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak