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İşte bebekler için pratik tarifler

Annelerin pratik bir şekilde bebekleri için yapabileceği en kolay ve lezzetli tarifleri bir araya getirdik. İşte yapımı kısa süren bebek yemeği tarifleri...

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:18
İşte bebekler için pratik tarifler

SEMİZOTU YEMEĞİ (+6 ay)

Malzemeler:

6-7 dal semizotu

1 tatlı kaşığı pirinç

1 çay kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Semizotunu buharda 4 dakikada pişirin. Çok az bir suda pirinci 15 dakika boyunca haşlayın. Ardından her iki malzemeyi de karıştırın ve üzerine zeytinyağı ilave edin.

PATATES TOSTU (+7 ay)

Malzemeler:

1 adet patates

1 dilim dil peyniri

1 yumurta sarısı

Hazırlanışı:

Patatesi rendeleyin ve suyunu sıkın.Ardından peyniri rendeleyerek üzerine patates ilave edin. Karışımın üzerine yumurta ekleyin ve karıştırdıktan sonra tost makinesinde pişirin.

BEBEK KÖFTESİ (+8 ay)

Malzemeler:

250 gram yağsız kuzu kıyma

Çok küçük sotelik doğranmış soğan

1 yumurta sarısı

Tam buğday ekmeği içi

Hazırlanışı:

Boş bir kapta tüm malzemeleri elinizle yoğurun. Minik parçalar halinde şekil vererek ızgarada pişene kadar kızartın.

BALIK KÖFTESİ (+9 ay)

MALZEMELER:

1 adet levrek balığı

1 yumurta sarısı

Yarım soğan

1-2 dal dereotu

1-2 dal maydonoz

2 dilim ekmek içi

Hazırlanışı:

Önce balığı buharda ya da fırında 10 dakika pişirin. Etleri ve kılçıkları ayırın. Soğan, yumurta, ekmek, dereotu ve maydonozu rondodan geçirin. Ardından rondodan geçen malzemeleri balıkla beraber şekil verin. Çok az yağlı bir tavada önlü arkalı pişirin.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:18
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