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Dünya İşte Batı'nın vahşi yüzü! İngiltere Gazze'deki katliamı savundu
Dünya

İşte Batı'nın vahşi yüzü! İngiltere Gazze'deki katliamı savundu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 23:08:00 -
İşte Batı'nın vahşi yüzü! İngiltere Gazze'deki katliamı savundu

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail'in Hamas'a karşı askeri harekatını genişlettiğini belirterek "İsrail'in uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda kendini savunma hakkını destekliyor ve Filistinli sivillerin korunması için baskı yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cleverly, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Hamas'a karşı askeri harekatını genişlettiğine işaret ederek ülkesinin en önemli önceliğinin, Gazze ve bölgedeki İngiliz vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ettiğini bildirdi.

Bakan Cleverly, paylaşımında, "İsrail'in uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda kendini savunma hakkını destekliyor ve Filistinli sivillerin korunması için baskı yapmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

'Savunma hakkı' açıklamasını daha önce de kullanmıştı

Cleverly, kendisine daha önce birçok kez yöneltilen "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmayacak mısınız?" sorularına "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu" yanıtını vermişti.

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Yorumlar

Osman AYDIN

BATI ÇIRKEF YUZUNU GOSTEREK YAHUDILERE ZAMANINDA YAPTIKLARI GEMILERLE OLUME TERK ETTIKLERI OSMANLININ DENIZDEN KURTARIP SAHIP ÇIKMASINI HAZMEDEMEYIP SUÇLADIKLARI OSMANLIDA SIZ SOYKIRIM YAPIP KALANLARI GEMIYLE OLUME TERK EDIP SUÇLU OLMUYORSUNUZ BIZ ONLARI TOPLAYIP YAŞAM HAĶI TANIDIĞIMIZ IÇINMI SUÇLU OLUYORUZ DIYE CEVAP VERDI BU GUN BUNLARIN IKI YUZLU OLDUKLARI BIRDAHA KENDINI GOSTERDI ŞIRIN GORUNEREK YAHUDILERE DESTEK VERIP DIYET BORÇLARINI ODEMEYE CALIŞIYORLAR ISRAIL BEKLE YAKINDIR OSMANLI TOKADI

Hayro

Filistini bu hale getiren …İngiliz domuzlarıdır! Dünyayı karıştıran bu toplum : Yok olması yakındır….
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