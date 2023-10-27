İşte Batı'nın vahşi yüzü! İngiltere Gazze'deki katliamı savundu
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İsrail'in Hamas'a karşı askeri harekatını genişlettiğini belirterek "İsrail'in uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda kendini savunma hakkını destekliyor ve Filistinli sivillerin korunması için baskı yapmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Cleverly, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Hamas'a karşı askeri harekatını genişlettiğine işaret ederek ülkesinin en önemli önceliğinin, Gazze ve bölgedeki İngiliz vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ettiğini bildirdi.
Bakan Cleverly, paylaşımında, "İsrail'in uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda kendini savunma hakkını destekliyor ve Filistinli sivillerin korunması için baskı yapmaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.
'Savunma hakkı' açıklamasını daha önce de kullanmıştı
Cleverly, kendisine daha önce birçok kez yöneltilen "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmayacak mısınız?" sorularına "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu" yanıtını vermişti.
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