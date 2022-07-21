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Gündem İşte başlıca sebebi! Almanya Türkiye’yi neden kıskanıyor?
Gündem

İşte başlıca sebebi! Almanya Türkiye’yi neden kıskanıyor?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Almanya bizim refahımıza ulaşamadığı için kıskanıyor, demiyorum. Ama şunu kıskanıyorlar, Türkiye çok büyük bir ilerleme içerisinde, bu hızla giderse 3-5 yıl içerisinde Almanya'yı yakalar. Bu noktada kıskanıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 12:58:00 - 2022-07-21 13:00:50

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Almanya'nın özellikle enerji konusunda yaşadığı kriz ve Türkiye'nin ilerleme hızı da konuşuldu.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

"Almanya bizim refahımıza ulaşamadığı için kıskanıyor, demiyorum. Ama şunu kıskanıyorlar, Türkiye çok büyük bir ilerleme içerisinde, bu hızla giderse 3-5 yıl içerisinde Almanya'yı yakalar. Bu noktada kıskanıyorlar. Yani Türkiye'nin rahatlığa, huzura kavuşması noktasındaki ilerleme hızıyla Almanya'yı kıyasladığı zaman Almanya'daki insanlar, biz kötüye gidiyoruz, Türkiye ise ileriye gidiyor, diyerek kıskanıyorlar. Yoksa Türkiye Almanya'ya ulaşmış değil. Kimse bu iddiada değil."

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