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İşte az parayla ucuza tatil yapmanın yolları

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatile çıkacaklar ucuza bir tatil yapmanın yollarını aramaya başladı. Az parayla güzel bir tatil yapmanın yollarını sizler için araştırdık. İşte az parayla ucuza tatil yapmanın yolları...

26 Temmuz 2019 Cuma 15:53
İşte az parayla ucuza tatil yapmanın yolları

Az parayla ucuza tatil yapmanın yollarını sizler için araştırdık. Sizde uygulayacağınız bazı yöntemlerle tatilinizi daha ekonomik bir hale getirebilirsiniz. İşte az parayla ucuza tatil yapmanın yolları...

Tatil bölgenizi önceden araştırın

Ucuza seyahat etmenin püf noktalarından biri de tatil bölgesini önceden araştırmaktır. Uygun bir rota çizerek zamandan ve paradan kazanarak güzel bir seyahat yapabilirsiniz.

Tatilinizi hafta için yapın

Hafta içi tatil yapmak ekonomik açıdan hafta sonuna göre çok daha uygundur. Tatiliniz hafta içi yaparak paradan tasarruf edebilirsiniz. Bunun yanında gideceğiniz yerde daha sakin ve huzurlu bir tatil yapabilirsiniz.

Salı ve Çarşamba günleri uçak bileti alın

Salı ve Çarşamba günleri uçak biletlerinin en uygun olduğu günlerdir. Bunun yanında önceden bilet alarak da paradan tasarruf edebilirsiniz.

Toplu ulaşımı tercih edin

Tatile arabanızla, taksiyle yahut bir araç kiralayarak gitmek ekonomik açıdan oldukça masraflı olmaktadır. Toplu ulaşım araçlarını kullanarak paradan büyük oranda tasarruf edebilirsiniz.

Restoran yerine süper marketleri seçin

Oteliniz tam pansiyon ya da her şey dahil konseptinde değilse restoranlara ekstra ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle restoranlara gitmek yerine süper marketlerden ihtiyaçlarınızı karşılamanız paradan tasarruf etmenize yardımcı olmaktadır.

Kamp yapın

Kampçıların da her zaman söylediği gibi beş yıldızın altında tatil yapacağınıza, bin yıldızın altında çok daha ekonomik bir tatil yapın. Ekonomik bir tatil için kamp yapabilirsiniz. Sadece bir defa alacağınız kamp malzemeleri ve çadır ile güzel ve uygun bir tatil geçirebilirsiniz.

Pansiyonları tercih edin

Lüx tesisler yerine pansiyonları tercih ederek ucuza tatil yapabilirsiniz.

Karavan kiralayın

Karavan seyahati hem daha çok yer görmek hem de daha ucuza tatil yapmanın püf noktalarından biridir. Karavanla seyahat ederek sıradışı bir tatil yapabilirsiniz.

Yakın güzergahları tercih edin

İşinizden bir haftalık izin alarak yakın civarlardaki tatil beldelerini dolaşabilirsiniz. İstanbul için Şile, Kilyos ve Gümüşyaka günübirlik deniz için harika seçeneklerdir. Böylece her defasında yeni yerler görme fırsatı da yakalamış olursunuz.

Düşük sezonu tercih edin

Yaz tatili için temmuz ve ağustos ayları yüksek sezon; mayıs, haziran, eylül ve ekim ayları ise düşük sezon olarak adlandırılmaktadır. Yüksek sezonda konaklama ücretleri düşük sezona göre neredeyse iki kat daha pahalıdır.

Erken rezervasyondan yararlanın

Erken rezervasyondan faydalanmak size ekonomik bir tatil imkanı sunmaktadır. Sizde erken rezervasyon yaptırarak en az yüzde 30-40 indirim alabilirsiniz.

Her şey dahil konaklama tercih edin

Oda-kahvaltı konaklama, ekonomik fiyatıyla sizi aldatmasın. Otelde veya dışarda her ekstra içecek ve yiyecek size çok pahalıya patlayacak ve her şey dahil sistemden bile daha fazla para ödemek durumunda kalacaksınız. Eğer kalabalık bir aileye sahipseniz, sizin için en uygun seçenek tam pansiyon veya her şey dahil sistemdir.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:53
  1. İstanbul
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