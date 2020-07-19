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İşte Ayasofya Camii'nin halısı!

24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar son hızla devam ediyor. İşte aylar öncesinden üretilmeye başlanan Ayasofya Camii'nin halısına dair ilk kare...

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:45:00 -
İşte Ayasofya Camii'nin halısı!

1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile tekrar cami statüsüne kavuştu. 86 yıl sonra asli hüviyetine kavuşan Ayasofya Camii'nde ilk namaza günler kalmışken, halısının nasıl olacağı ile ilgili ilk bilgiler de gelmeye başladı.

haber7'nin haberine göre; işte Ayasofya Camii'nin halısından ilk kare:

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