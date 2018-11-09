THY- Banjul
0553 313 94 23
impression

İşte ay be ay bebeğin gelişimi

Bebeğin gelişimini aylara göre sizler için derledik...

09 Kasım 2018 Cuma 19:00
İşte ay be ay bebeğin gelişimi


0/12 Ay Bebeklerin Boy ve Kilo Gelişimi nasıl Olmalı?

Her çift, yavruları dünyaya geldikten sonra anne baba olmanın sorumluluğunu ve endişesini yaşarlar. Özellikle anneler bebeklerinin en sağlıklı gelişmesi ve onların bir zarar görmemesi için elinden geleni yapar.

Yeni anne olanların en çok merak ettikleri sorulardan biri de "Bebeğimin gelişimi iyi mi?" konusundadır. 0/12 Ay bebeklerin boy ve kilo gelişimini merak edenler için gerekli bilgileri sizler için paylaşıyoruz.

Vücut Ağırlığı

Ortalama doğum ağırlığı 3000-3500 gram kadardır. İkinci ve üçüncü çocukların doğum kilosu birinciden, erkeklerinki kızlardan fazladır. Zamanında doğan bebekler normal olarak ağırlıklarının % 5-10'unu, erken doğanlar tartılarının % 10-15'ini ilk bir iki hafta içinde kaybederler. Buna fizyolojik kayıp adı verilir.

Çocuklar ilk 6 ay içinde ayda 600-1000 gram, sonraki 6 ay içinde ayda 400-600 gram ağırlık kazanırlar. Bir bebek 5. ayda doğum ağırlığının 2 katına, bir yaşın sonunda 3 katına, üç yaş sonunda 4 katına çıkar. 7. yaşın sonunda 7 katına ulaşır. 2 yaşından büyük çocuklarda normal vücut ağırlığını kabaca hesaplamak için Yaş X 2 + 8 formülü kullanılabilir. Bulunan rakam ortalama değerdir.

Sevgili anne ve babalar, her çocuk kendi büyüme eğrisinde izlenmeli, ne kendi kardeşleriyle, ne de diğer ailelerin çocuklarıyla karşılaştırılmalıdır.

Boy Uzunluğu

Doğumda boy uzunluğu 48 ile 52 santimetre arasında değişmekle birlikte ortalama 50 cm kadardır. Sonraki 3 ay içinde 8 cm, ikinci 3 ay içinde 8 cm, üçüncü 3 ayda 4 cm, dördüncü 3 ayda yine 4 cm boy uzaması olur. Çocuklar ilk yaş sonunda doğum boylarının yarım katı olan 75 santimetreye, dört yaşında iki katına, 13 yaşında 3 katına erişirler. İki yaşından büyüklerde yaklaşık boy uzunluğunu bulmada Yaş X 5 + 80 formülü kullanılabilir. Elde edilen rakam ortalama boy uzunluğudur. Normal değerler ise çok geniş bir yelpazeye dağılır.

Sevgili anne ve babalar, ağırlıkta olduğu gibi her çocuğun boy gelişimi yine kendi eğrisi üzerinde izlenmeli, başka çocuklarla hatta kendi kardeşleriyle bile kıyaslanmamalıdır.

Baş Çevresi

Baş çevresi doğumda ortalama 35 cm kadardır. 3. ayda 40,5 cm, 6. ayda 43 cm, 1 yaşın sonunda 46 cm olur. Yenidoğanda baş ve göğüs çevreleri eşittir. Birinci yaştan sonra göğüs çevresi baş çevresinden büyük olur.

Süt çocuklarında baş çevresinin her ay ölçülmesi çok önemlidir. Baş çevresi eğrileri üzerinde değerlendirilen normalden sapmalar derhal ele alınmalı, nedenleri ciddiyetle araştırılmalıdır. Bu sayede örneğin kısaca beyin içinde su birikmesi olarak tarif edebileceğimiz "hidrosefali"nin erkenden tanınması ve hasar meydana gelmeden tedavi edilmesi mümkün olabilir.

Benzer şekilde mikrosefali (küçük kafa) de tespit edildiğinde gecikmeden nedenleri araştırılmalı, sebebe yönelik tedavi yapılmalıdır.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 19:00
  1. bebek gelişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Buzdolabı düzeni nasıl sağlanır?
    1. Buzdolabı düzeni nasıl sağlanır?
    2. Atilla Taş cezaevine gönderildi
    3. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    4. Suudiler durulmuyor! Kaşıkçı'nın adını..
    5. Derecik'ten terör örgütü PKK..
    6. Dondurma dişlerine zararlı mı?
    7. Başkan Erdoğan Al-Sarraj'ı kabul etti
    8. Kanepe seçerken...
    9. 'Ancak yersen büyürsün bebeğim'
    10. TSK PKK hedeflerini topa tuttu
    11. OHAL Komisyonu göreve iade edilenler
    12. Kanser hücresini 48 saatte kurutuyor
    13. Rus bakan kirli planı ortaya çıkardı!..
    14. Sampaoli'den Fenerbahçe'ye cevap:..
    15. Küf kokusu ve lekesine çare
    16. Saatte 160 km hızla püskürüyoruz!
    17. Trabzonspor'un Malatya 11'i belli oldu
    18. Çocuk bu, ortalıkta bırakırsanız yutar
    19. 'Ev hanımlığı' kutsal meslek
    20. Eti güzel pişirmenin püf noktası
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!