  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte attığı sloganlar Ukraynalı şahıs Taksim’i karıştırdı
Gündem

İşte attığı sloganlar Ukraynalı şahıs Taksim’i karıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-08 15:05:00 -

Taksim alt geçidinin üzerine çıkan Ukraynalı eski polis olduğu iddia edilen bir kişi, 'Savaşa hayır' diyerek intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 3 saatlik ikna çalışmalarının ardından ekiplerin güçlükle korkulukların arkasına aldığı şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Ukraynalı eski bir polis olduğu iddia edilen şahıs, geçidin üzerindeki demir korkulukları aştı.

Türk vatandaşlarından kendisini videoya çekmesini isteyen ve yardım isteyen şahıs, "Avrupa’da savaşa hayır", "Ukrayna'da savaşa hayır", "Ukrayna’ya ve Rusya’ya yardım edin" şeklinde sloganlar attı.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı brandalar açıldı, alt geçit trafiğe kapatıldı. Şahıs polis ekiplerinden ve çevredekilerden sosyal medyada canlı yayın yapabilmek için telefon da istedi.

Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından itfaiye ekipleri merdivenle Ukraynalı şahsa yaklaşmayı denedi. İkna çalışmaları devam ettiği sırada ekipler, şahsa müdahale ederek güçlükle korkulukların diğer tarafına aldı. Polis aracına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kapatılan alt geçit trafiğe yeniden açıldı.

Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti" target="_blank">
Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti
Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Japonya, Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlayacak
Japonya, Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlayacak

Dünya

Japonya, Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlayacak

Tahıl krizinde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu
Tahıl krizinde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu

Dünya

Tahıl krizinde yeni gelişme! Ukrayna duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Başaran'ın alt..
Oruç tutan her kişi için böyle büyük fayda sağlıyor! Yapan bir daha yapmak isteyecek: Ramazan şerbeti tarifi
Yemek Tarifleri

Oruç tutan her kişi için böyle büyük fayda sağlıyor! Yapan bir daha yapmak isteyecek: Ramazan şerbeti tarifi

Ramazan ayında susuzluğu gidererek mideyi rahatlatan şerbetler arasında olan bu tarifin sırrı ne yapılışını açıklıyoruz... İftar sofralarını..
Akşener'in savunduğu ismin iğrenç paylaşımları ortaya çıktı! Türkeş ve Yazıcıoğlu sözleri mide bulandırdı
Gündem

Akşener'in savunduğu ismin iğrenç paylaşımları ortaya çıktı! Türkeş ve Yazıcıoğlu sözleri mide bulandırdı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in gözaltına alınmasına tepki gösterdiği "Erdoğan sayesinde" provokasyonu yapan etiketlerin ardındaki isim Ma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23