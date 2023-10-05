İşte arka plandaki algı! HDP terör borazanı Merdan’ın duruşmasında neden yoktu?

Tele1'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın çok kitap okuyan bir filozof olduğunu söylemiş, hapiste gereğinden fazla kaldığını savunmuş, Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini ifade ederek adeta terör propagandası yapmıştı. Rezil sözlerin ardından tutuklanan Merdan Yanardağ'a CHP'liler sahip çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merdan Yanardağ'ın rezaletini savundu.

Dün Yanardağ'ın duruşması görüldü. Mahkemeye Merdan'a destek olmak için yine CHP'lilerin gelmesi dikkat çekti. HDP'liler duruşmaya gelmedi!..

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, HDP'nin duruşmaya gelmemesinin arka planı da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Dünkü duruşmada da HDP'liler görünmek istemedi. Kimi destekliyor Merdan Yanardağ? Abdullah Öcalan'ı. HDP'nin tüm kadrosuyla o duruşmaya destek vermesi gerekmez miydi? Gerekirdi. E Özgür Gündem gazetesi kimin? PKK'nın. Merdan Yanardağ orada yazı işleri müdürlüğü yaptı. Peki neden HDP'liler duruşmada boy göstermedi; orada şöyle bir algı operasyonu var. CHP'liler gelsin, HDP'liler gelmesin, yoksa suçüstü oluruz. Abdullah Öcalan'ı övdüğümüz netleşir, kesinleşir.

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