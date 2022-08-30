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Siyaset İşte aralarında geçen diyalog! CHP'den yeni Abdullah Gül atağı
Siyaset

İşte aralarında geçen diyalog! CHP'den yeni Abdullah Gül atağı

Şaban Sevinç, katıldığı televizyon programında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün CHP’li bir vekille görüşme yaptığını ileri sürdü. Görüşmenin içeriği ise bir hayli ilginç

Yeniakit Publisher
2022-08-30 11:04:00 - 2022-08-30 11:49:51

TV100'de yayınlanan 'Taksim Meydanı' programında gazeteci Şaban Sevinç 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekilin yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor" dedi.

Abdullah Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:

CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.

Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?

CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar.

Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:

"Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"

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Yorumlar

Orhan İnan

DOĞRU DEMİŞ DE KENDİSİNİN REFERANSININ ERDOĞAN OLDUĞUNU UNUTMUŞ GİBİ.

Ahmet Atılgan

Cumhurbaşkanı olmak için "kardeşim Abdullah" diyen bir liderin gölgesinde ilerlemek şarttır.
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