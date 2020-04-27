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Gündem

İşte Ankara Barosu'nun saldırdığı o hutbe!

Ankara Hacı Bayram Camii’nde, temsili Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'ın eşcinselliği lanetlediğine değinerek, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor." ifadelerini kullandı.

2020-04-27 10:34:00 - 2020-04-27 10:35:34

yeniakit.com.tr Ankara Hacı Bayram Camii’nde, temsili Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesinde tüm insanlığa, “Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım” çağrısında bulundu.

"İslam Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor"

Erbaş, İslam'ın eşcinselliği lanetlediğine değinerek, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

İslam'ın hükmüne saldırıya geçtiler!

Bu hutbenin üzerine, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi , Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında, sapkın LGBT'lilere yönelik nefret söyleminde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu'ndan çirkin itham!

Ankara Barosu ise, Erbaş’ın nefret suçu işlediğini iddia ederek “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını savunan Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

NE GÜZEL HUTBE.AĞZINA SAĞLIK BAŞKANIM.BUNA ANCAK İSLAM VE MİLLET DÜŞMANI,GİZLİ GERİCİLER KARŞI ÇIKAR.VIZ GELİR TIRIS GİDER.
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Eyup

Sen tutupta istanbul sözleşmesi diye avrupa ile ipneliği resmileştirirsen olacağı buydu. Ve böylece islam ülkeleri içinde ipneliği kabul eden tek ülkeyiz. Hadi kanun çıkart yasakla ipneliği. Yok yapamayız. Çünkü Avrupalı olacağız ya. Birde şu Barolar Birliği mimarlar odası Türk Tabipler birliği gibi açıktan Türkiye düşmanı abd ve İsrail'e çalışan dernekler derhal devletin kontroluna girmeli. Bunlar resmen Türkiye düşmanı.
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