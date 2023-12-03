İşte altını tetikleyen unsurlar! Fiyatlar böyle belirleniyor

Altın fiyatlarını en fazla etkileyen faktörlerin başında yatırım amaçlı altın talebi geliyor. Altın tarihsel olarak hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar tarafından sermaye piyasalarındaki oynaklık ve olası bir kötü gidişe karşı bir nevi sigorta/alternatif yatırım aracı olarak görülüyor.

Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları para politikaları, para arzı, enflasyon da altına olan yatırımcı talebini ve fiyatları etkileyen unsurlardan. Bütün bu faktörleri düşündüğümüzde altın fiyatları genel olarak dünya gelişmiş piyasalarda işler iyiye giderken, gitmesi beklenirken düşme eğiliminde olup, tersi durumlarda da artmakta.

Konjonktürel fiyatlama

Altın fiyatları ile ekonomik ve siyasi seyir aynı oranda ilerleyen bir tablo gösteriyor. Siyasal ve ekonomik gerilimler arttıkça altında da fiyatlar artış gösteriyor.

Küresel piyasaların algısında altın yatırım anlamında konjonktürel açıdan güvenli bir liman olarak değerlendirilirken ulusal hükümetlerin iç ekonomik uygulama ve beklentileri de şekillenmede spesifik bir etkiye sahip.

Ülkemizde de yıllık yaklaşık 40 ton altın maden olarak çıkarılmakta ve yıldan yıla değişebilen talebe göre ortalama 300 ton kadar altın ithal edilmekte. Fiziksel/spot altın Londra Metal Borsası başta gelmek üzere çeşitli ülkelerde yer alan altın borsalarında ve altın alım satımında ihtisaslaşmış bankalar arasında işlem görmektedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gram altın hafta sonu fiyat itibarıyla 1925 liradan seviye seyrini korurken çeyrek altın da 3156 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.