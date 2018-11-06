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İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye getirmek istediği Türk hoca!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Cocu sonrası boşalan teknik direktör koltuğuna Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı getirmek istediği iddia edildi.

06 Kasım 2018 Salı 11:51
İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye getirmek istediği Türk hoca!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu bir süreliğine rafa kaldırıldı. Sarı-lacivertli yönetim, Erwin Koeman'ın derbi performansından hayli memnun kaldı.

Phlip Cocu'nun yardımcısı olarak göreve başlayan Hollandalı çalıştırıcı, hem takımı iyi yönetmesi hem de yaşanan olaylarda soğukkanlı kalması ile Başkan Ali Koç ve yönetimin takdirini kazandı. Koeman, Anderlecht ve Alanya maçlarından iyi sonuçlar alırsa, bu sezon Hollandalı ile tamamlanacak.

2014'ten bu yana Başakşehir'de

Başkan Ali Koç'un gelecek sezon için kafasındaki projenin ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı olduğu belirtildi.

Koç'un bu nedenle Cocu sonrası yeni bir teknik direktörle anlaşmak yerine yola Koeman'la devam ettiği, gelecek sezon takımı Avcı ve ekibine teslim etmeyi planladığı öğrenildi. Avcı, Milli Takım macerasının hemen ardından 2014'te Başakşehir'in başına geçmişti. Şu an lider olan Avcı'nın takımı geçen sezonu 3. tamamlamış, 2016-17'yi ikinci, 2015-16 ve 2014-15'i ise 4. sırada bitirmişti.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:51
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç
  3. Abdullah Avcı
  4. Süper Lig
  5. yeni teknik direktör seçimi
  6. Başakşehir

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