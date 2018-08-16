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İşte akciğerleri temizleyen 6 mucize besin

Dünyada her yıl yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin kişi, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Akciğerleri kanserden korunmak için gerekli vitamin, mineral ve antioksidanları, bu besinler yoluyla alabilirsiniz.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:13
İşte akciğerleri temizleyen 6 mucize besin

Akciğer için çok faydalı olan bu 6 besin, astım hastaları ve sigara içenler için büyük bir kurtarıcı vazifesi görüyor.

ZENCEFİL

Çok kuvetli bir antioksidan olan zencefil, akciğerleri temizlemektedir. Çeşitli toksinleri, mukusu ve istenmeyen parçacıkları akciğerlerden atmaya yardımcıdır. Bu nedenle zencefil çayı veya zencefili direk olarak yiyebilirsiniz.

SARIMSAK

Sarımsak kuvetli bir antioksidan olmasının yanı sıra, içinde bol miktarda bulunana alisin kimyasalı ile akciğerleri temizler.

OKALİPTÜS

Okaliptüs doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra içinde yağlar barındırır. Bu uçucu yağlar, akciğer enfeksiyonlarına iyi gelir, kan basıncını arttırarak kanın çoğalmasını sağlar. Öksürük şuruplarında, boğaz pastillerinde bu kimyasal yağ kullanılır. Taze okaliptüs çayı bronşit ve sinüzite iyi gelir. Buharını solumak öksürük ve bronşite iyi gelir.

EKİNEZYA

Soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanılır. Bitkinin kökleri çeşitli akciğer enfeksiyonlarında yardımcıdır.

KEÇİBOYNUZU

Özellikle sigara içenler için keçiboynuzu çok faydalıdır. 5 adet keçiboynuzu 1 litre suda kaynatılır ve aç karna içilirse sigaranın verdiği zararı düzeltmeye yardımcı olur.

EBEGÜMECİ

Kaynar suda 1 miktar ebegümeci kaynatılır ve 5-6 saat sonra aç karına 1 bardak içilir. Bu uygulama ile, akciğerlerde ki sigara etkileri yavaşlatılır. Ebegümeci, ayrıca balgam attırır, akciğer kanserini engeller.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:13
  1. ebegümeci
  2. keçiboynuzu
  3. ekinezya
  4. okaliptüs
  5. sarımsak
  6. akciğer sağlığı

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