İşte AK Parti'nin 20'nci yıl sloganı!

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezinde yapılacak kutlamalara, MYK ile MKYK üyeleri, kurucu üyeler, eski TBMM başkanları, parti kurulları ve milletvekilleri davet edildi. 81 il teşkilatı da kutlamalara video konferans yöntemiyle katılacak. Etkinlikte, en genç yaşta olan, gençlik kolları, mahalle başkanı ve en uzun dönem görev yapan kadın kolları ilçe başkanı ile kuruculardan bir isim konuşacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm parti teşkilatına hitap edecek.

"Birlik ve beraberlik" vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yapacak. Son dönemde orman yangınları, sel ve deprem gibi birçok doğal afetle mücadele edilirken, Erdoğan'ın mesajlarında, bu gibi durumların siyaset üstü bir mesele olduğunun altını çizmesi bekleniyor. Aynı gün AK Parti'nin sosyal medya hesaplarında da birlik ve beraberlik çağrısı yapılacak.

Varlığımız, birliğimiz!

Kutlamaların yapılacağı salon "Her daim birlik olma vakti", "Birliğimiz dirliğimizin teminatı" pankartları ile süslenecek. Etkinliklerde AK Parti'nin 20 yıl boyunca gerçekleştirdiği hizmetler anlatılacak. Yine partinin çalışmaları sırasında yaşamış olduğu engeller de hatırlatılacak.

AK Parti kurmayları "Birileri bizi afetler üzerinden kutuplaştırmaya çalışıyor. Siyaset üstü meselelerde birlik olmak gerektiğini savunuyoruz. Onun için, 'Varlığımız birliğimiz, birliğimiz dirliğimiz, birliğimiz ve dirliğimiz Türkiye'miz' diyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın da buna vurgu yapmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarının sade bir şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, "Ülkemizde orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da sel olaylarını yaşıyoruz. Onun için bu 14 Ağustos’u sade bir şekilde yapma kararı aldık" dedi.