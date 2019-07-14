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İşte, adet söktürücü bitkiler!

Regl düzensizliği yaşayan kadınlar kullandıkları adet söktürücülerle rahatlamaya çalışır. Siz de adet düzensizliği yaşıyorsanız ve tamamen doğal yöntemler arıyorsanız şahane önerilerimiz var.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:40
İşte, adet söktürücü bitkiler!

Düzensiz adet kadınları hem fiziksel hem psikolojik olarak fazlasıyla yorar. Bu durumla başa çıkmak isteyen kadınlar çareyi adet söktürücü ilaçlarda arar. Hanımlar, adet söktürücü ilaçlar yerine bitkisel bir şeyler denemek istiyorsanız; kağıtlarınızı ve kalemlerinizi hazırlasanız iyi olacak.

Adet düzensizliği neden yaşanır?

Hormonların etkisi, stres, kaygı, kullanılan ilaçlar ve aşırı kilo alımı adet dengesinin bozulmasına yol açabilir.

İşte, adet söktürücü bitkiler!

Kekik

Hem tazesi hem kurusu şahane bir tada sahiptir kekiğin. Genellikle et yemeklerinde kullanmayı tercih ettiğimiz kekik, kadınlar için tam bir şifa kaynağıdır. Mide ağrılarına iyi gelen kekik çayı aynı zamanda regl düzensizliğinin tedavisinde de kullanılır.

Sarı kantaron

Ülkemizde çokça yetişen sarı kantaron, menopoz döneminde kadınların imdadına yetişir. Menopoz belirtilerini hafifletmeye yardım eden sarı kantaron ayrıca iyi bir adet söktürücüdür. Günde bir fincan sarı kantaron çayı içmek bu konuda bir hayli işinize yarayacaktır.

Zerdeçal

Zerdeçal en faydalı baharatlardan biridir. Rengi ve tadıyla dikkat çeken zerdeçal bağışıklık sisteminin güçlendirir ve birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşır. Düzenli olarak tüketildiğinde zerdeçal adet söktürücü özelliği gösterir. Zerdeçalı çay olarak tüketebileceğiniz gibi, yoğurdunuza toz halini ekleyip yiyebilirsiniz.

Çörek otu

Çörek otu dinimizce şifa için kullanmamız gerektiğini belirtilen gıdalardan biridir. Tatlılara, tuzlulara hatta salatalara lezzet katan çörek otu doğru şekilde kullanıldığında kadınların düzensiz adet görmesini engeller. Hormonel dengenin sağlanmasını sağlayan çörek otunu düzenli olarak gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. 1 yemek kaşığı çörek otunu bir su bardağı suya ekleyin. 10 dakikanın ardından suyu tok korna gönül rahatlığıyla içebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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