İşte… Açlıktan ölmek üzereyken teslim olan PKK’lılar

Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Mehmetçik, Türkiye'nin sınırlarını koruyarak teröristlerin de kökünü kazıyor.

Operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, adı terörle anılan bölgeleri de temizliyor..

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.

Mehmetçik, Hale Dağı'ndaki mağaraya yaptığı operasyonda çok miktarda el yapımı patlayıcı ve silahla birlikte iki teröristi ele geçirdi.

Açlıktan bağırsaklarının delindiği tespit edildi

Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terk edildiklerini açıkça ortaya koyuyor.

Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Avrupa’da kurulan terör tuzağına düşüyorlar

Teslim olan teröristlerden birinin Suriye diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesi ile birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi.