İşte ‘aç’ dedikleri milleti kurtaracakları proje! CHP’li adayın seçim vaadi heykel

Ülkede çakılı çivisi olmayan ve ele geçirdikleri belediyelerin bütçesini betona yatıran CHP’liler, heykele doymadı. Önceki gün vesayetçilerin dillerine pelesenk olan 10’uncu Yıl Marşı ile Eskişehir’de ‘Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı’nın açılışına katılan Genel Başkanı Özgür Özel’in ardından bir heykel haberi de Safranbolu’dan geldi. Safranbolu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Elif Köse, seçim projelerinin tanıttı. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda projelerini tanıtan Köse, ilçe girişine devasa bir Atatürk Silüeti ile Atatürk Evi yaptıracağını açıkladı.

Heykeli hizmet sanan Köse, ilçesinin parasını betona yatıracağı projeyi ballandıra ballandıra şu sözlerle anlattı:

“Bir Atatürk silüeti tasarladık, Safranbolu’ya girerken böyle bir silüetle girelim Japon bahçesi denilen ve çok atıl durumda bulunan bu yere de bir Atatürk evi yapmayı planladık. Bunu bir çok belediye yaptı. Müze olarak kullanıyorlar. Selanik’ teki evi bu. Aynı şekilde bu Selanik’te ki evini hem müze şeklinde o alana yapmayı planlıyoruz.”