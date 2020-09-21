İşte 21 Eylül koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin günlük koronavirüs tablosu kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye'de bir günde 112 bin 942 koronavirüs testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık teşhisi konuldu. Son 24 saatte 68 kişi koronavirüs sebebi ile yaşamını yitirdi, ağır hasta sayısı 1491 oldu.

Bugün toplam 112 bin 942 test yapıldı, bin 743 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 304 bin 610'a yükselirken, bugün iyileşen bin 202 kişi ile beraber toplam iyileşen toplam hasta sayısı 268 bin 435'e çıktı.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 491 olduğu bildirildi.

Fahrettin Koca: Yüklerini azaltmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü koronavirüs tablosu ile ilgili yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünün azaltılması gerektiğini, bunun da ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebileceğini ifade etti.