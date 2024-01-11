İşte 2023'te ikinci elin favorileri! En çok bu araçlar satılık ilanına çıktı

Geçin yıl otomotiv sektörü hareketli bir yıl geçirdi. arabam.com, 2023 yılının ikinci el ilan verilerini paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre;aralık ayında fiyatlar %2 daha gerilerken 2023 yılı toplamına bakıldığında ise ikinci elde ortalama araç fiyatları %65 arttı.

Fiyatları kur tetikledi

arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, “Yılın ikinci yarısında otomobil fiyatlarında düşüş gözlemlense de yıl toplamına baktığımızda hem ikinci el hem de sıfır otomobillerde kurda görülen artışın üzerinde bir fiyat artışı gerçekleşti” dedi. Ayvaz, “Bu dönemde ihtiyaç alımlarının yanı sıra yatırım amaçlı otomobil alımları da oldu. 2023’ün ikinci yarısına gelindiğinde kademeli olarak değişim başladı. Krediye erişimin zorlaşması ve yüksek faizler sebebiyle talepte daralmalar yaşandı. Yılın üçüncü çeyreğinde ilan fiyatları %10,5 artarken son çeyrek ortalamasında %4,3’lük bir düşüş gözlemledik" yorumunu yaptı.

Otomobiller ilk sırada

2023’te ikinci el araç ilanlarının %71’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makineleri gibi ilanlar ise %1’lik kısmı oluşturdu.

Fiat markası ilanlarda önde

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında 2023’te en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Egea, Corolla, Passat ve Civic oldu. Bu modelleri, Accent ve Polo takip etti.

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Arazi/SUV/Pick-up ilanlarında görünüm

2. el Arazi/SUV/Pick-up kategorisindeki ilanlarda 2023’ün lideri Nissan Qashqai oldu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tuscon, Peugeot 3008, Nissan Juke, Peugeot 2008, Mitsubishi L200 ve Chevrolet Captiva izledi.

En çok 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi

2023’teki ilanlar %27,8 oranı ile en fazla 10-15 yaş aralığındaki araçlar için oldu. 6-9 yaş aralığında olanlar %22,3 ile ikinci, 5 yaşa kadar olan araçlar %18,7 ile üçüncü, 20 yaş ve üzeri araçlar yüzde 16,7 ile dördüncü sırada yer aldı. 16 ve 20 aralığında yaşa sahip olan araçlar ise %14,5 oranıyla beşinci sırada yer aldı.