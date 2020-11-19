İşte 2020'de kullanılan en kötü şifreler
Şifre yöneticisi NordPass, ihlal sayısı ve kırılma süresine göre 2020 yılının en kötü şifrelerini açıkladı.
Şifre yöneticisi NordPass, 2020'nin sonlarına geldiğimiz günlerde bu yılın en kötü şifrelerini açıkladı. Liste, 2019’un en kötü şifreleri ile pek çok ortak şifreye sahip olmasının beraberinde bazı sürpriz şifreler de içeriyor.
Yayınlanan 2020’nin en kötü şifreleri listesinin zirvesinde “123456” yer aldığı bildirildi. Paylaşılan bilgilere göre daima en kötü şifreler arasında yer alan fakat kullanıcıların bir türlü vazgeçemediği bu şifre, içinde bulunduğumuz yıl boyunca 23 milyondan fazla kez ihlal edildi.
Listenin ikinci sırasında ise “123456789” şifresinin yer aldığı ifade edildi.
İşte 2020 yılının en kötü 20 şifresi
123456
123456789
picture1
password
12345678
111111
123123
12345
1234567890
senha
1234567
qwerty
abc123
Million2
000000
1234
iloveyou
aaron431
password1
qqww1122
NordPass’in açıklamalarına göre, “picture1” şifresini kırmak yaklaşık üç saat gibi bir zaman alıyor ve dolayısı ile pek de güvenli değil.
webtekno.com'un haberine göre; listedeki bir başka şaşırtıcı şifre ise “Million2”. Birçok kişinin hayatı boyunca aklına dahi gelmeyecek bir şifre olan “Million2”, 2020 boyunca 162 binden fazla kez ihlal edildi ve 2020’nin en kötü şifreleri listesinde yer aldı.