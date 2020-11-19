İşte 2020'de kullanılan en kötü şifreler

Şifre yöneticisi NordPass, 2020'nin sonlarına geldiğimiz günlerde bu yılın en kötü şifrelerini açıkladı. Liste, 2019’un en kötü şifreleri ile pek çok ortak şifreye sahip olmasının beraberinde bazı sürpriz şifreler de içeriyor.

Yayınlanan 2020’nin en kötü şifreleri listesinin zirvesinde “123456” yer aldığı bildirildi. Paylaşılan bilgilere göre daima en kötü şifreler arasında yer alan fakat kullanıcıların bir türlü vazgeçemediği bu şifre, içinde bulunduğumuz yıl boyunca 23 milyondan fazla kez ihlal edildi.

Listenin ikinci sırasında ise “123456789” şifresinin yer aldığı ifade edildi.

İşte 2020 yılının en kötü 20 şifresi

123456

123456789

picture1

password

12345678

111111

123123

12345

1234567890

senha

1234567

qwerty

abc123

Million2

000000

1234

iloveyou

aaron431

password1

qqww1122

NordPass’in açıklamalarına göre, “picture1” şifresini kırmak yaklaşık üç saat gibi bir zaman alıyor ve dolayısı ile pek de güvenli değil.

webtekno.com'un haberine göre; listedeki bir başka şaşırtıcı şifre ise “Million2”. Birçok kişinin hayatı boyunca aklına dahi gelmeyecek bir şifre olan “Million2”, 2020 boyunca 162 binden fazla kez ihlal edildi ve 2020’nin en kötü şifreleri listesinde yer aldı.