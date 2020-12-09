İşte 2020 yılının en çok indirilen uygulamaları

Analiz şirketi Apptopia, 2020 yılının en çok indirilen uygulamalar listesini yayınladı. Ocak 2020 – Kasım 2020 dönemini kapsayan veriler göz önünde bulundurularak oluşturulan listeye göre, yılın en çok indirilen uygulaması 82 milyon indirme sayısıyla TikTok oldu.

TikTok'u takip eden uygulama, sosyal medya devi Instagram oldu. Instagram, yıl içerisinde 57,5 milyon kullanıcı tarafından indirildi.

Listenin üçüncü sırasında, 43 milyon indirme alan Snapchat uygulaması yer aldı. 4.sırada bulunan Facebook 42 milyon indirme alırken, 5.sırada bulunan Twitter 25 milyon indirme aldı.

Grafiğe göre 2020 yılının en çok indirilen video konferans uygulaması ise Zoom oldu. 73 milyon kullanıcı tarafından indirilen Zoom'u, 18 milyon indirme alan Google Duo takip etti.