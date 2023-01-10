İstanbul’un yaklaşık 3.5 aylık suyu kaldı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bakanlıkta ağırladığı medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine, Bakanlığın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savaşan iki ülke Rusya ve Ukrayna’nın sevkiyat kanallarındaki aksamanın tahılın yanı sıra, ayçiçeği ve gübre gibi ürünlerin arzını da güçleştirdiğini anlatan Kirişçi, “8 Ocak itibarıyla tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı. Bu tahılın, yüzde 53,6'sı Avrupa ülkelerine, yüzde 28,2'si Asya ülkelerine, yüzde 12,2'si Afrika ülkelerine, yüzde 6,1'i Orta Doğu ülkelerine ulaştı. Bu koridor, sadece gıda krizini çözerek uluslararası piyasaları istikrara kavuşturmakla kalmadı, Türkiye'nin diplomatik bir başarısı olarak da tarihe geçti” dedi.

Çiftçilere 2022'de 40,4 milyar lira desktek verildi

Tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğuna da dikkati çeken Kirişci, 2022 yılında çiftçilere 40,4 milyar lira tarımsal desteklemede bulunduklarını, bitkisel üretimi 2021 yılına göre yüzde 9,1 artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona çıkardıklarını ve bu rakamla tüm zamanların üretim rekorunu kırdıklarını söyledi.

Tarımda 30 milyar dolar ihracata imza atıldı

Türkiye'nin tarımda net ihracatçı ülke olma kimliğini 2022'de de sürdürdüğünü, kasım sonu itibarıyla tarım sektörünün 26,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Kirişçi "Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle 2022 yılını, 30 milyar dolar tarım ihracatıyla kapatmış olacağız. Su ürünleri ihracatımızı 1,5 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor kıracağız" dedi.

Mazot ve gübre desteği Ekim'de aynı olarak verilecek

Kirişci, bu yıl martta 1 milyon 152 bin çiftçiye ödenmesi gereken 8,6 milyar lira mazot ve gübre desteğini, 2022 Kasım itibarıyla kullandırmaya başladıklarının altını çizerek, bundan sonra mazot ve gübre desteklemelerinin, her yıl, çiftçinin desteğe en çok ihtiyaç duyduğu ekim döneminde ayni olarak kullandırılacağını aktardı.

Türkiye’nin iki güzide kurumu olan, TÜRKŞEKER ve ÇAYKUR’un piyasa fiyatlarındaki dalgalanmayı engellediğini de anlatan Bakan Kirişçi “Bu kurumlarımız zarar eden kurumlardı. 2022 yılını operasyonel karla kapattılar. Bu da bir ilk olarak kayıtlara geçti” dedi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi sayısının geçen yılki 2 milyon 176 bin 551 rakamının üzerine çıkarak, şu an itibarıyla 2 milyon 190 bine ulaştığını söyledi.

Vahit Kirişçi, başka bir soru üzerine de yaklaşık 2 milyon evcil hayvanın çiplendiğini belirterek, “8 milyon civarında da başıboş köpek olduğu tahmin ediliyor. Bunların toplanıp kısırlaştırılmasına ilişkin bir kanun değişikliğine ihtiyaç var” diye konuştu.

Büyük şehirlerin su miktarı

Kirişçi, kuraklık nedeniyle büyük şehirlerde su sıkıntısının yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soruya ise, “İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 33,3. 3 buçuk aylık su rezervi mevcut. Ankara 6 ay, İzmir 7 aylık rezerve sahip. Bursa’nın ise 2 aylık su rezervi bulunuyor” karşılığını verdi.

Hibe desteği 250 bine çıkıyor

Gençlere kırsalda üretim yapmaları için birçok başlıkta hibe ve destek verildiğini de anlatan Kirişçi "Burada ilk defa paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin liradan 250 bin liraya çıkaracağız" dedi.

Daha önce bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı branş ve pozisyonları için bin 200, Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı için bin 613 personel alınacağını duyurduklarını anlatan Kirişçi “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze de bin 273 sözleşmeli personel alacağız” bilgisini paylaştı.

Ülkemizin et ve süt sorunu yok

Bakan Kirişçi, Türkiye’nin et ve süt üretiminde herhangi bir sorunun bulunmadığını da belirterek, “Bizim için önemli olan ette ve sütte bulunurluktur. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Fiyatlarda tüketiciyi rahatsız eden bir durum olursa et, süt, meyve sebzede Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde gereken adımları atarız” dedi. Kirişçi, ‘Türkiye’nin saman ithalatı olup olmadığına’ ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı: “Ülkemiz geçen yıl 25 milyon ton sap saman üretmiştir. Büyük bölümü hayvanlara yedirilmiş, artan kısmı kağıt üretimi, mantar yetiştiriciliği ve altlık olarak kullanılmıştır. 2022’de sap saman ithalatı gerçekleşmemiştir” karşılığını verdi.