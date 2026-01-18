  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!
Yerel

İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

İstanbul'un tamamında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının en son etki ettiği ilçeler olan Avcılar ve Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplanırken, sokaklar beyaza büründü.

İstanbul'un tamamında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının en son etki ettiği ilçeler olan Avcılar ve Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplanırken, sokaklar beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yüksek kesimlerdeki bazı ilçelerde başlayan yağışın ardından sokaklar beyaza büründü. Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplandı.

