İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

İstanbul'un tamamında kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının en son etki ettiği ilçeler olan Avcılar ve Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplanırken, sokaklar beyaza büründü.

