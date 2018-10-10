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İstanbul’un suyuna havadan denetim

İBB, içme suyu havzalarını korumak için iki uçak ile havadan denetim gerçekleştiriyor. Havanın uygun olduğu zaman dilimlerinde her sabah denizdeki araçların kaptanlarına; "Denizlerimizi kirletmeyin. Havadan takip ediliyorsunuz" anonsu yapılıyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 11:02
İstanbul’un suyuna havadan denetim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,  Marmara Denizi ile İSKİ’nin içme suyu havzalarını her türlü kirlilikten korumak için havadan denetim gerçekleştiriyor.

Kiralanan iki uçakla havanın uygun olduğu zaman dilimlerinde her sabah denizdeki araçların kaptanlarına; “Denizlerimizi kirletmeyin. Havadan takip ediliyorsunuz”anonsu yapılıyor. Temmuz 2018’de hizmete alınan uçaklarla Marmara ve Karadeniz sahilleri, İstanbul Boğazı’nın her iki yakası, İSKİ’nin içme suyunun sağlandığı barajların üzerinden uçuşlar yapılarak kirlenme olup olmadığı tespit ediliyor. Uçaklarla havadan fotoğraf ve görüntü alınarak kirlilik belgeleniyor. Bu görüntüler doğrultusunda kirliliğe sebeb olan kişi ve kurumlara cezai işlem uygulanıyor. Uçakların kiralandığı Temmuz 2018’den bu yana 100 saat uçuş gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında uyarıları dikkate almayarak denizi ve içme suyu havzalarını kirletenlere para cezası uygulanıyor. Üç ayda denizi kirlettikleri tespit edilen 56 deniz aracına 1 milyon 425 bin 999 lira para cezası kesildi.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildikten sonra “Denizlerimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, uçakla havadan denetim çalışmalarına katıldı.

Uysal, denetim çalışmalarına ilişkin, tüm önlemlere rağmen denizlerin ve içme suyu havzalarının dışarıdaki etkenlerle kirletildiğini söyledi.

Büyük gemiler ve Boğaz’dan geçen transit tankerlerle denizin kirletildiğini aktaran Uysal, “Böyle olunca denizlere dışarıdan gelebilecek kirliliğin takibi adına iki uçakla her sabah denetim yapıyoruz. Denetimde amaç ‘Suçu işlesin de yakalayıp ceza keselim’ değil, aslolan önce suçu işlettirmemek ve kirlettirmemektir. Onun için her sabah bu uçuşlarımızla bütün deniz araçlarına anons geçiyoruz. Kaptanları ‘Havadan denetleme yapılmaktadır. Takip edilip, denetleniyorsunuz. Lütfen kirli sularınızı denizleri boşaltmayın’ diye uyarıyoruz. Bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Şu anda iki adet uçağımız var. Bu uçaklarımızla; İstanbul Boğazı’nı, Marmara ve Karadeniz kıyılarını, İSKİ’nin su ve İstanbul dışındaki Melen içme suyu havzamızı kontrol ediyoruz. Dolayısıyla bu bölgelerin tamamı havadan denetleniyor” diye konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 11:02
  1. Marmara Belediyeler Birliği başkanlığı
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal

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